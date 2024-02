Marco Antonio Barrera dice que si Canelo Álvarez quiere credibilidad debe pelear con David Benavídez

Marco Antonio Barrera expresó que si Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere ganar credibilidad con los fanáticos debe enfrentar a un rival como David Benavídez, retador oficial del tapatío por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que realmente oponga resistencia.

En declaraciones a los medios recogidas por Izquierdazo, Barrera explicó que una pelea con Benavídez podría darle a Canelo Álvarez el empujón que necesita su carrera para consolidarse aún más como el gran boxeador que es y así complacer a la afición.

“Canelo es un boxeador con muy buenas cualidades, tres o cuatro veces campeón mundial en diferentes divisiones, pero le falta un tiro y ahí está Benavídez. Yo creo que con Benavídez podría ser un choque como lo queremos ver, un choque donde la gente empezaría a darle la credibilidad que quiere Canelo. Para mí es un gran boxeador, pero le hace falta ese empujoncito. Pero no es de él, es de un boxeador que se le pare enfrente y se rife como debe de ser”, dijo.

Canelo Álvarez regresará a la acción el cinco de mayo y David Benavídez podría ser su oponente. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

“Sabe que debe de llegar todo en su momento, pues ve la carrera que lleva, la ha llevado muy bien, con pinzas, parte con Golden Boy y parte con él. Creo que aprendió muchísimo, pero no va a tardar en regalarnos ese tipo de peleas que queremos. No debe tardar porque al final del día quiere que lo reconozca la gente como es, ha hecho muchísimo, ha hecho lo que ningún boxeador mexicano haría por el peso, pero yo creo que no tarda en regalarnos un buen tiro”, agregó.

Desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB y le da la oportunidad que tanto ha buscado el Bandera Roja.

Cabe destacar que luego de su dominante victoria por nocaut sobre Demetrius Andrade en noviembre, Benavídez desafió nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según el periodista Salvador Rodríguez de ESPN- el campeón indiscutido mexicano podría enfrentar a Jermall Charlo el cinco de mayo y a Terence Crawford en septiembre, aunque el tapatío aún no ha confirmado ningún oponente para su regreso este 2024.

David Benavídez quiere conseguir su oportunidad de pelear con Canelo Álvarez este años. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· David Faitelson dice que Canelo Álvarez debe dejar de perder el tiempo y pelear con David Benavídez

· Excampeón mexicano cree que Canelo Álvarez vs. David Benavídez se hará: “Está en puerta la pelea”

· Hopkins dice que Canelo Álvarez debe pelear con David Benavídez este año: “Se le pondrá más difícil”