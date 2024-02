Amazon vende casas por $26,000 dólares: así están hechas

En los últimos meses, usuarios en las redes sociales han comentado acerca de una nueva modalidad que comenzó a implementar el gigante del comercio electrónico, Amazon al parecer la compañía se está adentrando en el mercado inmobiliario con la venta de viviendas.

De acuerdo con los internautas, las casas promocionadas en la plataforma de Amazon pueden llegar a costar hasta $26,000 dólares. Aunque parece una gran oferta teniendo en cuenta que el precio de una vivienda en Estado Unidos ronda entre los $400,000 dólares, tal parece que las ofrecidas por la compañía tienen características particulares.

A través de TikTok el usuario Jeff Bryant @hittaa_jeff compartió recientemente una serie de videos en donde se puede apreciar su nueva vivienda y donde comenta: “Tengo 23 años y acabo de comprar una casa en Amazon. La vivienda costaba originalmente $24,000 dólares, pero después de impuestos y todo salió en $26,000 dólares”, añadió.

Jeff destacó que la casa se describe en la plataforma como una vivienda “prefabricada expandible industrial Chery”, los precios oscilan entre los $24,000 a $39,999 dólares y según los detalles cuenta con una cocina, ducha e inodoro.

Tras hacer el pedido Bryant narra que la casa llegó a tiempo y que en menos de 30 minutos ya estaba lista. No obstante, al realizar el recorrido por la nueva propiedad señaló que “los techos son muy bajos. Mido 5’8″, así que en realidad no son tan altos”, dijo al tiempo que enfatizó que a pesar de la rápida instalación la casa no es habitable por completo.

Bryant mencionó que no se mudará a la casa y que planea buscar un terreno y amueblarla mejor con la intención de alquilar la propiedad en Airbnb. “Como persona de color y de la Generación Z, quiero inspirar a otros a tomar decisiones sabias con su dinero“, dijo.

Finalmente, el joven comentó que el dinero con el que compró la propiedad es parte de una herencia que recibió de su abuelo. “A la gente de mi edad le dicen que no podemos permitirnos comprar una casa, pero yo soy la prueba de que es posible“, dijo Jeff.

