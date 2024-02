Conoce a Rufus la IA de Amazon que te ayudará a realizar tus compras en línea

Amazon anunció el lanzamiento de Rufus, su nuevo asistente de compras impulsado por Inteligencia Artificial (IA). Este nuevo chatbot ha sido cuidadosamente entrenado en el vasto catálogo de productos de Amazon y ha absorbido información de toda la web, prometiendo mejorar la experiencia de compra para los usuarios.

La compañía informó que Rufus se lanzará inicialmente en versión beta, disponible para un selecto grupo de clientes estadounidenses. Este lanzamiento se llevará a cabo de manera gradual, comenzando hoy y expandiéndose a más usuarios en las próximas semanas. La función estará integrada en la aplicación móvil de Amazon, permitiendo a los clientes acceder a la asistencia de Rufus mientras exploran productos, realizan comparaciones y reciben recomendaciones.

Rufus ha sido entrenado exhaustivamente en diversos aspectos, desde el catálogo de productos y reseñas de clientes hasta preguntas y respuestas de la comunidad, utilizando tanto datos internos como información disponible públicamente en la web. Este enfoque integral busca proporcionar respuestas precisas y útiles a las consultas de los usuarios, ya sea que estén comenzando su búsqueda de compras, buscando reducir opciones o posean preguntas más específicas.

El lanzamiento de Rufus sigue de cerca otras incorporaciones impulsadas por IA en su plataforma, destinadas a mejorar la experiencia general de compra. Estas incluyen herramientas que ayudan a encontrar ropa adecuada, mejoran las reseñas de productos con resúmenes destacados y consideran el sentimiento del cliente.

Funcionalidades de Rufus

Rufus no se limita solo a responder preguntas sobre productos específicos en el catálogo de Amazon. Los usuarios pueden plantear preguntas diversas, desde consideraciones al comprar zapatillas para correr hasta consultas sobre auriculares, cuidado del automóvil, productos de belleza y actividades específicas como jugar golf en climas fríos o comenzar un jardín interior.

La IA también puede realizar comparaciones de productos y ofrecer recomendaciones, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas sobre sus compras. El proceso de interacción con Rufus se asemeja a la experiencia de chatear con otros chatbots de IA orientados al consumidor, ofreciendo un canal conversacional para obtener asesoramiento personalizado.

Es importante destacar que la versión beta de Rufus estará disponible exclusivamente para clientes seleccionados en los Estados Unidos a través de la aplicación móvil de Amazon. Los usuarios podrán acceder al asistente tocando un nuevo botón en la barra de navegación inferior y luego ingresar sus preguntas en el cuadro de diálogo de chat de IA que aparece en la pantalla.

La compañía ha asegurado a los usuarios que la versión beta de Rufus no incluirá publicidad, pero no descarta la posibilidad de agregar elementos adicionales en el futuro, siempre que aporten valor a la experiencia del cliente. Aunque no se han realizado pruebas del chatbot, la empresa reconoce la naturaleza temprana de la IA generativa y se compromete a seguir mejorando el producto con el tiempo.

