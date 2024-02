Mariah Carey anuncia su serie de conciertos en Las Vegas

Hace tan sólo dos meses Mariah Carey estaba haciendo una gira de conciertos navideños, pero ahora está lista para su tercera residencia en Las Vegas, con una serie de ocho conciertos que ofrecerá en el Teatro Dolby Live del resort Park MGM.

Las presentaciones serán el 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26 y 27 de abril; todo es con motivo del aniversario del álbum The Emancipation Of Mimi, que en 2005 volvió a colocar a Carey en lo alto de las listas de éxitos, luego de una mala racha provocada por las bajas ventas de los discos Glitter y Charmbracelet.

En su cuenta de Instagram la cantante publicó el póster promocional de la serie de shows, que es una variación de la portada del álbum. Mariah se presentó en Las Vegas en 2015 promocionando su recopilación de éxitos #1 To Infinity, y en 2018 celebrando el aniversario de Butterfly.

Billboard dio a conocer en un comunicado que “los shows de Las Vegas contarán con canciones de ese álbum que son favoritas de los fans, así como otros éxitos de su ilustre e incomparable carrera”. En cuanto a The Emancipation Of Mimi (que generó éxitos como “We Belong Together” y “Shake It Off”), Mariah comentó en 2020 a esa publicación lo siguiente: “Realmente fue un momento que se sintió muy especial. Cuando pienso en todas las canciones del álbum, y en los distintos colaboradores, el momento era el adecuado. Fue la primera vez que trabajé con The Neptunes, y con (James) “Big Jim” Wright como productor…Mi recuerdo más sagrado de esa época sería grabar las voces de “Fly Like a Bird” en Capri. También grabé muchas otras pistas ahí, pero recuerdo haber terminado esa canción y sentir que había algo muy especial en ella. Trabajo de noche, especialmente cuando canto, así que estaba viendo el amanecer mientras escuchaba la canción y pensé: ‘Estoy muy orgullosa de esta canción'”.

Mariah acudió el pasado fin de semana a la ceremonia de entrega de los premios Grammy, presentando la terna de Mejor Interpretación Solista Pop. Ella lució espectacular con un vestido dorado con amplia abertura en una pierna, y las fotografías que compartió en Instagram obtuvieron más de 522,000 likes.

