Sofía Vergara confesó estar buscando el amor a través de las apps de citas

A solo seis meses de poner fin a su matrimonio con el actor Joe Manganiello, la actriz Sofía Vergara se ha declarado lista para iniciar una nueva búsqueda del amor, sorprendiendo a más de uno al revelar que no descarta la oportunidad de encontrarlo a través de una app de citas.

Fue en entrevista con la revista “You Magazine” que la protagonista de la serie de Netflix “Griselda” rompió el silencio sobre su vida amorosa, afirmando que si bien no necesita de un hombre para ser feliz, no descarta la oportunidad de entregar su corazón nuevamente.

Y aunque esta revelación no sorprendió al público, pues desde hace algunas semanas se le ha relacionado sentimentalmente con el médico Justin Salomón. Sin embargo, lo que dejó a más de uno con la boca abierta fue su apertura a conocer a su nuevo esposo a través de alguna app de citas.

“No, no necesito un esposo, lo quiero. Ni siquiera tiene que ser un esposo. Un compañero”, contó a la publicación.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Sofía Vergara habla abiertamente sobre su deseo de darle una nueva oportunidad al amor. Recordemos que en su visita al programa español, El Hormiguero, pidió que le presentaran a alguien e incluso mencionó algunas de las cualidades que debería tener su prospecto.

“Tiene ser que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos, tengo 51 años, y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina, así un actor, no”, dijo ante las cámaras. “Ya lo he dicho muchas veces, tiene que ser igual o con más dinero que yo”.

Otro de los detalles que Sofía Vergara parece tomar en cuenta al momento de elegir a sus parejas tiene que ver con la paternidad. De hecho, el deseo de su ex esposo por convertirse en padre fue lo que los orilló a poner fin a su historia de amor.

“Joe era cuatro años menor que yo y nunca había tenido hijos. Él decidió que quería tener hijos y yo no los quería. Era como: ‘Imagínate cuando este niño tenga diez años, yo tendré 60 y tantos’ ¡Eso es ser abuela!”, contó a You Magazine. “Conozco los sacrificios que hay que hacer para ser una buena madre. Tienes que estar presente. Y mi carrera es importante para mí. No puedo desaparecer. Mucha gente confía en mí”.

Seguir leyendo:

• Sofía Vergara confiesa que su hermano murió por el narcotráfico en Colombia

• Sofía Vergara posa en bodysuit frente al espejo, lo publica en Instagram y sale con galán

• Sofía Vergara abandona el set de America’s Got Talent por chiste sobre su soltería