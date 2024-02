El mensaje de Jaime Munguía a John Ryder tras anunciar su retiro

El mexicano Jaime Munguía reaccionó a la noticia del retiro de John Ryder, a quien venció por nocaut hace pocas semanas, con un inspirador mensaje a través de sus redes sociales donde lo felicitó por su gran carrera en el deporte.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Munguía expresó Ryder es un verdadero caballero y que fue un honor para el nativo de Tijuana compartir el cuadrilátero junto al peleador inglés, por lo que le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“Felicidades por tu gran carrera y por el legado que dejas en el boxeo. Fue un honor compartir el ring contigo. Eres un verdadero caballero. Te deseo lo mejor, amigo”, escribió el peleador mexicano.

Cabe destacar que John Ryder tomó la decisión de retirarse luego de su última pelea ante Jaime Munguía donde cayó noqueado y sumó su segunda derrota consecutiva tras haber perdido en mayo de 2023 ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Con gran pesar he tomado la decisión de colgar los guantes y retirarme del boxeo profesional. He sido absolutamente bendecido por tener la carrera más increíble durante los últimos 14 años. Tuve la suerte de boxear en todas partes. (…) Aunque mi carrera profesional como boxeador ya terminó, el deporte no podrá deshacerse de mí tan fácilmente y espero comenzar oficialmente mi nueva carrera como entrenador trabajando junto a Tony en el Matchroom Gym muy pronto”, expresó el peleador a través de un comunicado en sus redes sociales.

El inglés tuvo la oportunidad de intentar coronarse campeón indiscutido de peso supermediano cuando enfrentó a Canelo Álvarez en México en mayo del 2023, pero fue derrotado por decisión unánime en una pelea donde fue halagado por soportar el castigo del tapatío y pelear con la nariz rota desde el segundo asalto.

Después el inglés enfrentó a Jaime Munguía con el objetivo de volver a la senda del triunfo, pero el nativo de Tijuana lo derribó cuatro veces durante la pelea que terminó por nocaut técnico en el noveno asalto luego de que la esquina de The Gorilla tirara la toalla. Tras la derrota, el peleador decidió colgar los guantes y dedicarse a enseñar a las nuevas generaciones.

John Ryder expresó sentirse bendecido por su carrera increíble, a pesar de no haber ganado un cinturón. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

John Ryder, de 35 años, debutó el 10 de septiembre de 2010 en el deporte y fue dos veces campeón interino de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El peleador inglés dejó marca de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 7 reveses como profesional.

Por su parte, Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto al peleador inglés. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

