Investigan la misteriosa muerte de una joven en una prisión de Sonora durante una visita conyugal

El nombre de Paula Josette comenzó a aparecer en las redes sociales de México junto a una fotografía de la joven de 23 años, la combinación de ambas cosas llamaban la atención y así quienes se encontraban con la publicación se enteraron de que se trataba de un caso que parecía un misterio sin resolver, pues la mujer murió durante una visita conyugal en Sonora.

Para los familiares de Paula esto es algo inverosímil y sospechan que algo turbio está detrás de lo que ocurrió con la joven, sus reclamos de justicia e investigación del caso llegaron a oídos de colectivas feministas, como Mujeres en la lucha, quienes comenzaron a difundir la historia, exigiendo que se esclarezca el caso, que se suma a los cientos donde las mujeres son víctimas de distintas situaciones.

Y es que, de acuerdo con el medio mexicano El Financiero, el caso era un “carpetazo” más a muchas investigaciones que hay en las distintas dependencias de aquel país, pero la lucha de quienes amaron a Paula Josette y el apoyo de los colectivos hizo que se volteara a ver lo ocurrido el pasado 14 de enero, cuando la joven murió en una cárcel del estado de Sonora.

La versión oficial es que ella acudió a realizar una visita conyugal, se desvaneció, fue reanimada por el personal médico de la prisión y después trasladada a un hospital donde murió. La autopsia de ley indica que la causa de muerte fue infarto natural agudo al miocardio. Pero la información familiar indica que las cosas fueron muy diferentes a lo documentado y se denuncian varias irregularidades.

Irregularidades en el caso

Lo primero que informó su familia es que la joven no era pareja de la persona a la que le realizó la presunta visita conyugal, además no llevaba identificación oficial, algo que es indispensable para poder acceder a las cárceles en México como visitante de los reclusos.

Otra cosa que dejaron clara es que Paula Josette no tenía ninguna cardiopatía previa, por lo que no creen en el resultado de la autopsia y aseguran que la joven no murió, sino que la mataron.

Asimismo, comentaron que fue trasladada al hospital en una camioneta sin identificación, supuestamente perteneciente al centro penitenciario, donde una persona tomó las pertenencias de la joven sin autorización previa de la familia o autoridades, según informó el diario Milenio.

El cuerpo de Paula fue entregado por la presunta camioneta al hospital donde ninguno de los sujetos se identificó como servidor público, abandonando el lugar sin quedarse para cumplir con un protocolo de investigación, informó el colectivo feminista.

También responsabilizan al Centro Penitenciario No. 2 por la muerte de la joven, pues se dio a conocer que en lugar de trasladarla a un hospital la intentaron reanimar con un suero colocado por vía intravenosa, además de que murió un día antes de lo que reportaron.

