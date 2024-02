Karol G es nombrada la ‘Mujer del Año’ por Billboard

Continúan los éxitos para la cantante Karol G; y es que a solo unos días de obtener su primer Grammy por el álbum “Mañana será bonito”, fue nombrada por Billboard como la ‘Mujer del Año’.

La noticia fue dada a conocer por medio de un comunicado en el que la directora editorial de la revista, Hannah Karp, se deshizo en halagos para la colombiana: “Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza”, dijo.

“El lanzamiento de su innovador álbum Mañana Será Bonito ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español. Estamos muy emocionados de honrarla como Mujer del Año“, añadió.

De acuerdo con la publicación, Karol G será homenajeada en el evento ‘Billboard Women in Music Awards’, que se llevará a cabo en Los Angeles, California, el próximo miércoles 6 de marzo. Allí, la joven celebrará su trayectoria y aportaciones a la industria musical.

La noticia no tardó en vitalizarse a través de redes sociales y la propia Karol G no pudo evitar pronunciarse al respecto a través de sus historias de Instagram con un mensaje breve, pero cargado de sentimiento.

“Woow. WOMAN OF THE YEAR”, escribió la artista detrás de éxitos como “Tusa”, “Gatúbela”, “Mi ex tenía razón” y “Dispo” para acompañar la publicación hecha por Billboard. Es con este reconocimiento que Karol G solidifica su papel como una de las mayores representantes de la música urbana a nivel mundial.

