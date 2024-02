La Opinión Hoy: La inteligencia artificial y su influencia en la NFL

Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en Las Vegas, Nevada, la casa del Super Bowl LVIII, allá se encuentra nuestro compañero Ricardo López Juárez y no sigue dando detalles de lo que está sucediendo La Opinión Hoy.

“Acá en Las Vegas este miércoles salió el sol, está fresquito, hay viento, pero ya vimos el cielo medio despejado y parece que el día del juego va a estar muy bien el clima, pero fíjate que la noche del martes, pues, hubo una gran fiesta acá, hay fiestas todas las noches y múltiples fiestas, pero esta fiesta fue la bienvenida de Las Vegas para todos los medios de comunicación, como te podrás imaginar hay miles de representantes de medios de comunicación o gente asociada con los medios y fue espectacular la fiesta (…) fue en el edificio donde está el circuito de la Fórmula 1″, contó el especialista.

La incidencia de la Inteligencia artificial en la NFL.

Ricardo López Juárez aseguró que estuvo “en una conferencia en la que se explica cómo es que se aplica a este deporte, no es solo las transmisiones de los juegos, que por ejemplo las transmisiones que hace Amazon hay una opción para ver el juego con colores de todo lo que se mide, durante los partidos o receptores que estaban libres, los que estaban cubiertos, los jugadores defensivos que podrían (…), pero eso va mucho más allá, Zebra Technologies es el socio de la NFL en cuanto a traer esta Inteligencia artificial a LaLiga, (…) se mide por ejemplo cuáles son los equipos que ganan más yardas después de la recepción de sus jugadores, cuál son los equipo que permite menos yardas después de la recepción, cuál es la separación de los receptores, cuál es la velocidad de los jugadores, cuál es la cantidad de veces que cierto jugador logra vencer en sus vuelos al liniero ofensivo para presionar y no necesariamente derribar, pero presionar al quarterback y todo eso se mide en diferentes maneras, en diferentes combinaciones y es conocimiento que se aplica en beneficio de los equipos, eso ya existe es parte de la preparación diaria de cada jugador, de cada equipo NFL, pero aquí lo interesante es que tanto debe permitirse el uso de esta Inteligencia artificial y que no le quite al fútbol americano su esencia humana, su lado estratégico, su lado visceral”.

Troy Vincent, uno de los altos directivos NFL, mencionó: “nuestro trabajo como LaLiga es saber cuándo es suficiente en cuanto al acceso a la inteligencia artificial a todas estas mediciones que ya hay (…) el día del juego no se puede hacer trampa, todos los entrenadores deben tener el mismo acceso a esa información en las laterales o en las cabinas, en las alturas donde están los coordinadores ofensivos o la gente de que usa los analytics, no las estadísticas, las mediciones, pero aclaro semana hay equipos que invierte para tener acceso a más información y está bien, el día el juego es donde nosotros somos como la policía tenemos que ver que no haya competencia desleal (…) yo soy tradicionalista y nosotros tenemos que pensar que sí aquí está todo este conocimiento que ayuda a los equipos a trabajar, a operar de mejor manera, a jugar mejor, a preparar a sus jugadores de manera correcta, pero también nosotros creemos que llega el momento que el entrenador tiene que decidir no va a pasar los números porque si tienes que medir la emoción de tu jugador, como esta físicamente, quién está enfrente, qué tipo de experiencia tiene ese jugador, qué tipo de emociones está viviendo, toda la parte que no se puede medir con estadísticas así que está muy interesante este tema, pero vamos a seguir escuchando mucho sobre la Inteligencia artificial y a partir de ahora y por siempre”.

