Así es el apartamento de $3 millones que Maripily presumió en ‘La Casa de los Famosos 4’

La boricua Maripily Rivera, de 46 años y quien es conocida como ‘El Huracán Boricua’, podría abandonar muy pronto ‘La Casa de los Famosos 4’, luego de que resultara nominada en la tercera semana y, no solo eso, sino que fue la habitante que recibió más votos por parte de sus compañeros.

Días antes de su nominación, la actriz y modelo compartió que ella no necesitaba del premio económico que da la emisión, pues afortunadamente posee un apartamento de $3 millones de dólares en la ciudad de Miami, el cual no habita, pero lo tiene muy bien alquilado.

“A mi no me importa los $200 mil dólares porque yo tengo un apartamento de 3 millones en Miami y lo tengo alquilado porque me cansé de vivir ahí”, detalló la también empresaria en una conversación que no cayó del todo bien entre algunos de sus compañeros.

¿Cómo es el apartamento que le presumió a sus compañeros?

Maripily Rivera posee un apartamento en el piso 32 de un lujoso edificio ubicado en la Torre Jade, en Brickell, en la ciudad de Miami, una zona famosa por sus edificios corporativos y habitacionales en las cercanías de la Bahía de Biscayne.

El inmueble lo adquirió, en noviembre del 2010, por $1.3 millones de dólares, pero ahora ya valdría lo que ella dijo en el show.

El hogar de la mamá de Joe Joe cuenta con tres recámaras, tres baños y dos terrazas, una que da al Centro, mientras que desde la otra se puede observar la majestuosidad de la Bahía de Biscayne.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, gimnasio, cuarto de lavado, entre otras habitaciones.

El edificio, donde Luis Miguel también tendría un apartamento, cuenta con tiendas, restaurantes y con un amplio dispositivo de seguridad, pues todos los accesos son por medio de huella dactilar y el ascensor da directo al apartamento de la nacida en Ponce, por lo que nadie más puede rondar por su propiedad sin previa autorización.

Sigue leyendo:

Así es la casa que comparten Wendy Guevara y Nicola Porcella tras triunfar en ‘La Casa de los Famosos’

Shakira se declara inocente de fraude fiscal por más de $6.5 millones de dólares

Conoce la mansión que Sergio Ramos y Pilar Rubio venden en más de $6 millones de dólares

Así es el jet que Taylor Swift vendió tras ser señalada como la cantante que más contamina