Fanatics celebra una fiesta estelar en Las Vegas para el Super Bowl LVIII

La fiesta anual de Fanatics para el Super Bowl, celebrada el sábado en el Marquee Dayclub del Cosmopolitan de Las Vegas, atrajo a más de 1,000 invitados en una celebración épica con festival de música previo al gran partido.

Entre las numerosas celebridades que asistieron se encontraban Kim Kardashian y Odell Beckham Jr., junto con las hermanas de la estrella de reality Khloé Kardashian y Kendall Jenner. Si bien al principio parecía que Kim y Odell Beckham Jr. llegaron por separado a la fiesta, una vez dentro, fueron vistos compartiendo un rápido y amistoso abrazo.

Kim pasó la mayor parte de la velada con Khloé y su amiga de la familia La La Anthony, mientras que Beckham Jr. se mezcló con su propio grupo. En un momento destacado de la noche, Rubin presentó a Kim, Khloe y Kendall a The Kid LAROI mientras disfrutaban de Tequila 818 en una cabaña privada. Además, OBJ fue visto felicitando a su viejo amigo y ex compañero de piso Druski por el próximo estreno de su nuevo programa “Coulda Been House”.

Tom Brady también fue visto en la fiesta, charlando con sus compañeros de fiesta Cam Newton y Jalen Rose poco después de que terminara la alfombra roja del evento. Otros invitados VIP que se dejaron ver durante la noche incluyeron a Justin Bieber, Hailey Bieber, Tate McRae, Ne-Yo, Queen Latifah, Diplo, Vanessa y Nick Lachey, Paul Rudd, Guy Fieri, Russell Wilson, French Montana, y Lil Baby, entre otros.

El exclusivo evento contó con 18 actuaciones especiales de estrellas como Travis Scott, The Chainsmokers, Remy Ma, Meek Mill, Fabolous, Ciara, Quavo, Fat Joe, Sheck Wes y E-40. Justin Bieber incluso subió al escenario para bailar con Scott y Rubin mientras DJ Zack Bia ponía su éxito de 2015 “What Do You Mean?”. La aparición de Bieber alimentó aún más los informes que afirman que el cantante podría unirse a Usher como invitado especial durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del domingo.

Ice Spice interpretó su último éxito viral, “Think U The Shit (Fart)”, por segunda vez después de estrenarlo en la gala de los Grammy al Mejor Artista Revelación de Spotify en Los Ángeles a principios de este mes.

Otros momentos memorables sobre el escenario incluyeron cuando Scott subió a un fan al escenario para que le ayudara a cantar “No Bystanders” durante el set final, y el rapero pidió que se apagaran todas las luces de la sala mientras gritaba: “¡Es la hora del disparo!”. El cómico Kevin Hart también fue visto en el escenario durante la actuación final con Meek Mill, Fabolous y Micah Parsons mientras disfrutaba de tequila Gran Coramino.

Kim Kardashian revoluciona la moda con el bolso red de Balenciaga

Kim Kardashian, reconocida por su capacidad para marcar tendencia, vuelve a impactar con un accesorio que redefine el concepto de moda cotidiana. En esta ocasión, no se trata de un diseño totalmente nuevo, sino de una reinterpretación del bolso que ha sido un básico en temporadas pasadas.

Bajo la dirección de Gvasalia, recupera este diseño, pero con una actualización moderna, y lo presenta de la mano de una de sus más destacadas embajadoras: Kim Kardashian. La estrella de los medios sociales llevó este bolso por primera vez a mediados de enero, combinándolo con un atuendo deportivo, y recientemente lo volvió a lucir en un partido de baloncesto de su hijo Saint.

