Usher, Alicia Keys y Ludacris en el medio tiempo del Super Bowl LVIII

El medio tiempo del Super Bowl 58, que juegan los Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers, estuvo a cargo del rapero Usher, este show es uno de los momentos más esperados e importantes de la NFL por el impacto que tiene en la carrera de los artistas con su espectáculo.

El rapero Usher salió a escena con un elegante traje blanco con un blazer y una camisa de brillantes sin mangas para mayor glamour y brillo sobre el escenario. Además, usó un guante a juego y joyería que cuidó los detalles al estar en el saco y el guante.

En uno de los momentos más importantes, Usher salió de patines y en la misma línea de brillo en su vestuario, usando un conjunto en color negro con detalles azul rey tipo biker que combinó con una gorra, guantes y tenis con efecto metálico, cantando su tema más icónico “Yeah”.

Usher tuvo como invitados especiales en el escenario a la cantante Alicia Keys, quien hizo su aparición desde su piano vestida de rojo interpretando uno de sus grandes éxitos. Lució un ajustado jumper en color rojo con transparencias y brillantes de Dolce & Gabbana, así como botas del mismo color.

Usher brilló en el escenario y de inmedianto sus pasos de baile no se hicieron esperar, con los cuales los asistentes en el estadio Allegiant de Las Vegas se pusieron de pie, para interpretar “Catch up”, rodeado de sus bailarines el rapero interpetó “U Don’t Have to Call”.

El estadoundisense compartió escenario con una invitada muy especial Alicia Keys, como ya se había confirmado. Keys le añadió su toque especial al show de medio tiempo del Super Bowl LVIII al interpretar un fragmento de “If I Ain’t Got You”.

Alicia Keys, se apoderó del escenario durante la actuación del medio tiempo liderada por Usher. Keys elevó el nivel de la presentación y añadió un toque de nostalgia y emoción que resonó con la audiencia en Las Vegas y los millones de espectadores.

La cantante interpretó el sencillo If I Ain’t Got You, encendiendo el Allegiant con su poderosa voz y presencia en el escenario. La química entre ambos artistas, se pudo observar con su exitosa colaboración del 2004, “My Boo”, lo que realmente capturó la atención de todos. se palpaba en el aire, transportando a los asistentes a la época dorada del R&B.

Un show con grandes invitados

Entre las sorpresas que ofreció el espectáculo de medio tiempo, estuvo la aparición de la cantante canadiense Alicia Keys, amiga personal de Usher, con quien cantó el tema ‘If I Aint Got You’ y ‘My Boo’. Además, también salieron a escena los rapero Ludacris y Lil Jon para la canción ‘Yeah!’, mientras que con HER cantó ‘Bad Girl’ y con Ladacris y Lil Jon ‘Yeah!’ y ‘A-Town Stomp’.

El show continuó con la artista H.E.R. cantando “Bad Girls“, éxito de 2004 de Usher y en la guitarra Will.i.am, de los Black Eyed Peas, quien fue el artista principal en 2011 y tuvo como invitado a Usher.

