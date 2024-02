Usher da a conocer la lista de canciones de su álbum “Coming Home”

Usher está a punto de iniciar su gran regreso a la escena musical con el álbum Coming Home, su primera producción en ocho años. Ahora ha dado a conocer la lista de canciones que conforman el disco, incluyendo algunas colaboraciones con otros artistas.

El cantante de 45 años publicó en su cuenta de Instagram los títulos de los tracks, destacando la canción tema, con Burna Boy; “Good Good”, con Summer Walker y 21 Savage; “A-Town Girl”, con Latto; “Cold Blooded”, con The-Dream; “Risk It All”, con H.E.R.; “Run”, con Pheelz, y “Standing Next To You”, con Jung Kook.

Coming Home será lanzado el 9 de febrero, dos días antes de la presentación de Usher en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVII, que se llevará a cabo en el estadio Allegiant de Paradise, Nevada. Él se ha preparado durante meses para su show, y ha declarado que no desilusionará al público.

Recientemente el cantante comentó que, a diferencia de otros espectáculos presentados en el Super Bowl, el suyo contará con dos minutos más de duración (en ves de 13, serán 15). Puede parecer poco tiempo, pero en ese tiempo extra podría presentar una canción más. Al respecto, él comentó a EW lo siguiente: “No puedo explicar por qué, pero es algo gracioso que pude hacer y crear. Fue una gran estrategia que sucedió entre mi agencia y yo”.

Usher quiere presentar un show que sea memorable y que los fanáticos del futbol americano recuerden con el paso de los años. Y a unos días del Super Bowl (entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs), dijo a ese mismo medio que no siente muchos nervios: “Ansiedad, pero no, no nervios…En ese momento, esa noche, finalmente puedo celebrar la creencia de que podría venir a Las Vegas y hacer algo mágico…Esperaría que la gente se sintiera emocionada, ya sea que conocieran mi música o simplemente me conocieran por primera vez…y que este niño de 8 años, que ahora tiene 45, se siente tan libre como la primera vez que pensé que algo de esto podría ser posible”.

Sigue leyendo: