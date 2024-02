Club América felicita a Travis Kelce por su victoria y le pone una camisa del equipo

El Club América no desaprovechó la oportunidad y felicitó a Travis Kelce tras haber conseguido la victoria en el Super Bowl junto con los Kansas City Chiefs por 25-22.

“Felicidades Travis Kelce y a todos los Kansas City Chiefs, campeones del Super Bowl LVIII”, escribió América en redes sociales y acompañó dicho mensaje con una imagen del ala cerrada con la playera de las Águilas.

Kelce fue protagonista en la segunda mitad y terminó con un total de 9 recepciones y 93 yardas y fue uno de los que comandó la remontada de Kansas City ante los 49ers de San Francisco.

Kelce también aprovechó de expresar lo mucho que le gustó México y que quiere volver a visitar el país junto con el equipo de Kansas City.

“Gracias por el apoyo. Los amamos. Siempre le digo a Clark Hunt que debemos regresar a Ciudad de México para tener más diversión con ustedes”, dijo Kelce en conferencia de prensa tras ganar su tercer título de Super Bowl.

Travis Kelce quiere el “three peat”

Travis Kelce no dejó dudas sobre sus deseos y afirmó que quiere tener un triplete y que será el único objetivo para la siguiente temporada con el equipo bicampeón.

“Lo que sé es que este equipo es uno de los mejores de la historia. Ser bicampeones te lleva a otro nivel. Lo individual no me importa del todo porque quiero hacerlo lo mejor que pueda. A estas alturas, me encanta estar aquí porque estoy más cerca del final que de seguir jugando. Amo cada momento con el equipo”, aseguró Kelce.

Travis Kelce, nada más ganar este domingo su segundo Super Bowl consecutivo con los Chiefs, aseguró que en Kansas City ya están pensando en lograr su tercer anillo seguido.

“Hemos estado en el punto de mira (del resto) durante todo el año. Amo a todos los chicos que están aquí, los hombres con los que hemos ganado esto sois mi familia para siempre. No puedo estar más orgulloso de vosotros”, dijo el ‘tight end’ en la entrega de premios del Super Bowl.

“Y ahora tenemos la oportunidad de ganar tres veces seguidas (…). Nos vamos a ir de fiesta en Las Vegas y y volveremos al trabajo”, sostuvo.

Kelce, cuyo romance con Taylor Swift ha sido una de las grandes historias de la temporada de la NFL, se mostró eufórico sobre el escenario e incluso se animó a cantar “Viva Las Vegas” de Elvis.

Nada más acabar su intervención al micrófono, Kelce se fundió con Swift en un gran abrazo en el césped, una de las imágenes más buscadas de este Super Bowl.

Los Chiefs se impusieron a los San Francisco 49ers por 25-22 en el tiempo extra y defendieron con éxito el título que conquistaron el año pasado.

Sigue leyendo:

– 5 récords que deja el Super Bowl LVIII y la victoria de los Kansas City Chiefs

– Los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo de Usher en el Super Bowl LVIII

– La magia de Patrick Mahomes le da a Kansas City dramático triunfo en el Super Bowl contra San Francisco