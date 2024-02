Jason Momoa seguirá su vida en las carreteras en la segunda temporada de On The Roam

Jason Momoa seguirá viviendo en las carreteras. Recientemente, Max renovó On the Roam, serie en la que el actor viaja por Estados Unidos en carretera para entrevistar a entrevista a artistas, artesanos y deportistas de distintas localidades, para una segunda temporada.

El actor de 44 años de edad compartió la buena noticia en su cuenta de Instagram con un mensaje de agradecimiento. “Toda mi aloha a todos los que hicieron esto posible. Todos los artistas, artesanos, músicos, el equipo de mis viajeros, mi ohana y amigos. Te quiero, mahalo por el apoyo”, escribió Momoa, quien produce y codirige la serie.

La serie, que se estrenó en enero, sigue a Jason Momoa mientras viaja por Estados Unidos en busca de arte, aventuras y amistad a través de la lente de la artesanía.

Sin casa más que la carretera

En enero, Jason Momoa reveló que no tenía casa. Tras su separación y reciente divorcio de Lisa Bonet, el actor de Aquaman habló sobre cómo es su vida ahora.

En una entrevista con Entretainment Tonight, Momoa detalló que tras su separación, hace más de dos años, pasa sus días y sus noches en la carretera sobre cuatro ruedas. “Ni siquiera tengo una casa en este momento: vivo en la carretera”, dijo.

El actor de 44 años de edad aclaró que no se vio obligado a tomar esa decisión por falta de dinero, si no por la a grabación de un nuevo programa, On the Roam, en el que entrevista a artistas, artesanos y deportistas de distintas localidades de los Estados Unidos.

“Siempre estoy en estos lugares extraños”, dijo Momoa, quien aseguró que sus fanáticos se sorprenden al verlo llegar. “Me pasa todo el tiempo. Me dicen: ‘¡Qué diablos estás haciendo acá!’. Y la verdad es que me encanta la idea de estar rodeado de gente común y corriente. Después de tanto tiempo de mostrar lo que sé hacer, que es actuar, sentí curiosidad de saber cómo me recibirían”, agregó.

Luego de grabar la primera temporada de On the Roam, el actor cruzará el globo para mudarse temporalmente a Nueva Zelanda, donde le esperan las grabaciones de Minecraft.

La entrevista que ofreció el actor al programa Entretainment Tonight se emitió un día después de que la Justicia estadounidense declarara a Momoa y Bonet formalmente divorciados.

¿Cuándo se separaron Jason Momoa y Lisa Bonet?

En enero de 2022, Jason Momoa y Lisa Bonet sorprendieron a todos al anunciar su separación, luego de 16 años de relación y dos hijos en común; sin embargo, no fue hasta hace poco que la expareja decidió hacer oficial su decisión.

Esta semana, se conoció que la actriz había solicitado oficialmente la disolución de su matrimonio alegando diferencias irreconciliables y apenas 24 horas después los actores llegaron a un acuerdo.

De acuerdo con TMZ, que tuvo acceso los documentos legales presentados ante la corte, Bonet señaló en su demanda la fecha exacta en la que se dio la separación con el protagonista de Aquaman: el 7 de octubre de 2020.

En su proceso de separación, los actores priorizaron el bienestar de sus hijos, Lola, de 16 años, y Nakoa-Wolf, de 15, por lo que decidieron llegar a un acuerdo en privado y sin la intervención de un juez.

Aunque el acuerdo al que llegó la expareja se mantuvo en privado, se supo que ambos acordaron tener la custodia compartida de sus hijos y encargarse en partes iguales sobre todo lo referente a su crianza.

