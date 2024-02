Jugadores de San Francisco 49ers confiesan que no conocían las nuevas reglas de tiempo extra en el Super Bowl

El Super Bowl LVIII lo ganó Kansas City Chiefs por 22-25 en un partido que se fue a tiempo extra, tras un empate de 19-19 al término de los cuatro cuartos reglamentarios.

Sin embargo, la novedad fue que, a diferencia de un tiempo extra normal, en caso de que un equipo anotara un gol de campo, el partido no terminaría, sino que el rival tendría oportunidad de una ofensiva para intentar igualar o superar al rival.

La diferencia es que antes el equipo que sumara puntos primero se llevaba la victoria de inmediato y en esta ocasión había posibilidades de que el rival pudiera recuperarse o, incluso, ganar, tal y como sucedió.

Se sabe que los Chiefs tenían muy clara la nueva regla, pero no fue el caso de los 49ers, ya que algunos de sus jugadores declararon que desconocían la regla y que su entrenador no platicó con ellos sobre el tema.

“Ni siquiera sabía acerca de la nueva regla de tiempo extra de los playoffs, así que fue una sorpresa para mí. Ni siquiera sabía realmente qué estaba pasando en términos de eso”, explicó a ESPN el liniero defensivo de los Niners, Arik Armstead al terminar el partido.

Vale recordar que en el tiempo extra San Francisco ganó el volado y tuvo la primera ofensiva, que coronaron con 3 puntos tras un gol de campo de Jake Moody. Esto hubiera terminado con el partido con los 49ers campeones, pero no fue así porque gracias a la nueva regla, los Chiefs tuvieron una ofensiva que terminó en touchdown y que les dio el campeonato.

“¿Sabes qué? Ni siquiera me di cuenta de que las reglas de los playoffs eran diferentes en el tiempo extra“, reconoció el fullback Kyle Juszczyk. “Supongo que lo único que quieres es tener el balón para anotar un touchdown y ganar”, complementó.

Sin embargo, el entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, aseguró que él y su personal de análisis discutieron las posibilidades de tiempo extra antes del juego, pero tal parece que no les hicieron llegar las indicaciones a todos sus jugadores.

“Parece que ese no es el caso. No conozco totalmente la estrategia allí. No habíamos hablado de eso, no”, lo contradijo Juszczyk.

De hecho, Armstead aseguró que él se enteró de las nuevas reglas durante el partido, cuando lo pusieron en las pantallas gigantes.

“Lo pusieron en el marcador y todos dijeron: ‘Oh, incluso si anotas, todavía tienen una oportunidad‘”, dijo Armstead.

En el otro lado de la moneda, del de los campeones, el liniero defensivo de Kansas City, Chris Jones, dijo en conferencia de prensa que su equipo “habló durante dos semanas sobre nuevas reglas de tiempo extra”.

“Hemos hablado de ello todo el año”, reforzó Justin Reid. “Hablamos de ello en el campamento de entrenamiento sobre cómo las reglas eran diferentes en la temporada regular versus los playoffs. Cada semana de los playoffs hablábamos sobre la regla del tiempo extra”.

“Sabíamos cuál era nuestro plan de juego: si hubiéramos ganado el volado, si queríamos diferir o no, y cuál era nuestro plan a partir de ahí”, concluyó Reid.

