Carlo Ancelotti justificó el gol anulado al Leipzig en la victoria del Real Madrid en la Champions

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, descartó cualquier polémica tras la victoria de su equipo ante el Leipzig (0-1) por la ida de los octavos de final de la Champions League alegando que el tanto anulado a los alemanes en el comienzo del encuentro fue una decisión acertada.

Apenas al minuto 2 del encuentro disputado este martes en el Red Bull Arena los locales se fueron arriba con un remate desde fuera del área de Xaver Schlager. Sin embargo, el árbitro principal Irfan Peljto decidió anular la anotación considerando que hubo una interferencia al portero del Real Madrid de parte de Benjamin Henrichs.

“Lo ha anulado entiendo porque era interferencia al portero. El jugador (del Leipzig) estaba empujando a Lunin y creo que era fuera de juego bastante claro”, consideró “Carletto” en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que destacó lo hecho por el guardameta ucraniano del cuadro merengue.

El Real Madrid consiguió un resultado importante en su visita a Alemania con miras a seguir su camino en la presente edición de la Champions League. (FILIP SINGER/EFE)

“Lo ha hecho bien. Está muy motivado y con mucha confianza. El hecho de estar jugando le da confianza. Ha hecho un partido sobresaliente en todas las situaciones lo ha hecho muy bien”, apuntó el italiano sobre la actuación del portero que ahogó hasta en nueve veces el grito de gol de los alemanes.

Más allá de la victoria, Carlo Ancelotti considera que la eliminatoria ante el Leipzig todavía está abierta tomando en cuenta el nivel que muestra el cuadro alemán especialmente en el ataque. Apunta a máxima concentración para el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo 6 de marzo.

“El Leipzig tiene muy buenos delanteros y controlarlos no era tarea fácil. Había que frenarlos con compromiso del grupo como lo hemos hecho. Tenemos una pequeña ventaja pero la vuelta tenemos que jugarla con el mismo compromiso”, señaló el experimentado entrenador.

El Leipzig generó varias ocasiones ante la portería del Real Madrid pero terminó el primer partido de la serie ante los blancos sin goles. (FILIP SINGER/EFE)

Marco Rose contrariado por el gol anulado

El director técnico del Leipzig, Marco Rose, mostró su descontento con la decisión arbitral que pudo haberle cambiado el rumbo al encuentro disputado este martes y que terminó con una victoria del Real Madrid (0-1) gracias a un solitario gol de Brahim Díaz.

“La verdad es que no sabemos por qué no se dio validez a esa acción. No había fuera de juego ni falta. Si llega a subir el marcador no sabemos cómo hubiera ido el partido. Puede que estuviera algo nervioso el árbitro por ser su primer partido a este nivel”, comentó el entrenador del cuadro alemán.

“Hemos sido muy valientes y perdemos el partido por un gol que debió haber sido legal. Hemos hecho muchas cosas bien en el partido perdimos por un golazo de Brahim. Hay que aceptar el resultado, nos ha faltado acierto en el área”, analizó Rose.

