Luis Enrique sobre los rumores en torno a Kylian Mbappé: “Sigue siendo él mismo”

El París Saint-Germain se prepara para disputar un duelo crucial este miércoles en la ida de los octavos de final ante la Real Sociedad y el tema sobre los rumores relacionados a la decisión de Kylian Mbappé sobre su futuro de cara a la próxima temporada acapara la atención a lo que el entrenador Luis Enrique trató de restarle importancia.

El estratega español aseguró que la estrella francesa “sigue siendo él mismo” en medio de los constantes rumores que lo vinculan con el Real Madrid. De acuerdo con la cadena deportiva ESPN el campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018 habría llegado a un acuerdo para unirse al equipo merengue a partir de la próxima temporada.

Sin embargo, Luis Enrique se enfoca en el duelo que sostendrán este miércoles en el Parque de Los Príncipes en el que buscarán dar el primer golpe en esta serie contra la Real Sociedad para seguir su andar en el objetivo de conquistar la Champions League, el gran reto que le falta por cumplir a Kylian Mbappé con el París Saint-Germain.

La estrella del PSG, Kylian Mbappé durante una sesión de entrenamiento que llevó a cabo el equipo parisino este martes previo a su partido de los octavos de final de la Champions. (TERESA SUAREZ/EFE)

“Esto no es lo que siento (que se vaya a ir) y por lo tanto no siento ni alegría ni tristeza. Él (Mbappé) sigue siendo el mismo de siempre”, comentó tajante Luis Enrique ante las consultas sobre el delantero estrella del PSG quien ya estaría recuperado por completo del duro pisotón que sufrió durante un partido de la Copa de Francia y por la que se perdió el último encuentro.

“Cuando un equipo tiene un jugador como Kylian Mbappé, por supuesto sabemos que cuanto más tiempo juegue mejor porque nos beneficiamos de eso. No hay ninguna duda. Pudo haber jugado el sábado si hubiera sido una final, pero no lo fue. No valía la pena correr el riesgo. Mbappé está disponible al igual que los demás jugadores”, comentó Luis Enrique.

Sobre el rival al que se enfrentará este miércoles, el director técnico español destacó la calidad con la que cuenta el cuadro de San Sebastián que está de vuelta en unos octavos de final de la Champions por primera vez en los últimos 20 años.

Kylian Mbappé en el terreno de juego luego de haber sufrido un fuerte pisotón durante un partido de la Copa de Francia entre el PSG y el Brest el pasado miércoles. (Mohammed Badra/EFE)

“La Real Sociedad ha mostrado una defensa muy fuerte en esta Champions League. No regalan el balón fácilmente. Tenemos que presionarlos agresivamente”, analizó el entrenador quien agregó: “Sin lugar a dudas son uno de los mejores equipos de la competición, por eso se clasificaron de primeros en su grupo en el que estaban con los finalistas del año pasado”.

La Real completó una gran fase de grupos en la que finalizó líder del Grupo D igualado en puntos con el Inter de Milán (ambos con 12 unidades pero con los españoles con mejor diferencia de goles). Terminaron con tres triunfos y tres empates sin conocer la derrota.

