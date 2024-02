Metrolink se prepara con miras a celebrar el Día anual de Agradecimiento al Cliente

El servicio de trenes Metrolink se reporta listo para celebrar este miércoles 14 de febrero el Customer Appreciation Day (Día anual de Agradecimiento al Cliente).

Durante el festejo del Día de San Valentín, Metrolink tiene su particular celebración con sus más importantes socios, sus fieles viajeros, a quienes les brindan “mensajes de afirmación y pequeñas muestras de agradecimiento”, según dijeron sus funcionarios.

La celebración se tiene a lo largo de todas sus rutas, pero la fiesta se centra en seis estaciones de Metrolink, donde se entregarán diversos obsequios emergentes a los viajeros.

Customer Appreciation Day

Wednesday, February 14



MORNING GIVEAWAYS:

L.A. Union Station

Corona-North Main

Fullerton

Newhall

Riverside-Downtown

San Bernardino-Downtown

Simi Valley — Metrolink (@Metrolink) February 9, 2024

Desde la primera hora de este miércoles, representantes de Metrolink se distribuirán en las estaciones de Union Station de Los Ángeles, Fullerton, Newhall, Riverside-Downtown, San Bernardino-Downtown y Simi Valley, donde se entregarán diversos obsequios.

El evento de agradecimiento al cliente tendrá lugar en las seis estaciones mencionadas entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., teniendo una mayor presencia en Union Station.

Será la sexta ocasión en que el servicio de trenes organiza el Customer Appreciation Day, un evento que puede ser la mejor oportunidad para “involucrarse con los pasajeros y agradecerles por elegir Metrolink al infundir positividad en su día”.

El tema central de la celebración de este año tiene como inspiración a la cantante Taylor Swift y su exitosa gira de conciertos “The Eras Tour”.

“Eras: Metrolink & Metrolink Riders”, como se denomina la celebración de 2024, tiene como propósito festejar a los clientes en todas las diferentes fases de sus vidas, además de darle un especial reconocimiento a las tres décadas de servicio por parte de Metrolink.

La gira de Taylor Swift estuvo presente en el área de Los Ángeles en agosto de 2023, con llenos absolutos en el SoFi Stadium, de Inglewood, en los seis conciertos que cumplió en este magno escenario.

Durante la estancia de Swift, sus fervientes seguidores, conocidos como Swifties, llegaron a Los Ángeles procedentes prácticamente de todo el mundo y muchos de ellos utilizaron el servicio de los trenes de Metrolink para sus desplazamientos en el sur de California.

Pese a que el tema de la celebración de este año está inspirado en la exitosa gira de Swift, los obsequios que entregará Metrolink no tienen ninguna conexión con la cantante.

Sin embargo, para aquellas personas que deseen comprar una camiseta de la colección Swift Transit, este miércoles se ofrece un descuento del 15% en compras en la tienda en línea de Metrolink con motivo del Customer Appreciation Day.

La oferta de Metrolink en su tienda en línea incluye camisetas que conectan las letras de Swift con la oferta de transporte de Metrolink, con leyendas que dicen “Transit is My Boyfriend”, “The Train in My Getaway Car” o “We are Never Ever Ever Getting Back in Traffic”.

El descuento del 15% únicamente se aplica este miércoles en las compras en línea de las camisetas de la colección Swift Transit.

Metrolink ofrece servicio en más de 540 millas de vías con 67 estaciones en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, Ventura, San Bernardino y San Diego.

Para obtener más información relacionada con Metrolink y su servicio de trenes de pasajeros, puede consultar este enlace.

