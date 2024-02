Escuela de Florida expulsó a los hijos de una mujer por promocionar su Onlyfans con una calcomanía en el auto

Una escuela cristiana de Florida expulsó a dos de sus estudiantes porque su madre se negó a quitar de la parte trasera de su auto una calcomanía que promocionaba su página de Onlyfans.

Michelle Cline, que trabaja bajo el alias Piper Fawn, dijo que primero se le prohibió llevar el vehículo al campus de Liberty Christian Preparatory School después de que varios padres se enfurecieron por la publicidad de su página para adultos.

“Sentí que cuando me pidieron que estacionara fuera del campus, inmediatamente obedecí. Nunca volví a tener mi auto en el campus y luego fue como si eso no fuera suficiente y tuvieron que dar un paso más”, dijo Cline al New York Post sábado.

“Siento que desquitarse con los niños no fue realmente justo”, agregó.

En una carta enviada a la mujer el 5 de febrero, la junta directiva de Liberty Christian Preparatory School (LCP) le dijo a la familia Cline que la inscripción de los niños se cancelaría inmediatamente gracias a su decisión de anunciar públicamente su “sitio web pornográfico” a través de letras de vinilo en su vehículo, a la vista de los niños.

La junta escolar agregó que Cline y su marido estaban cometiendo un pecado al filmar y distribuir su empresa de contenido explícito, que recauda hasta $20,000 dólares al mes.

En una declaración al Post, el director de la escuela, Jeremy Thomas, confirmó la decisión de la escuela y afirmó que estaba tomando medidas para “proteger la inocencia de los niños”.

“La pornografía es un vicio y un pecado sexual que destruye vidas y rompe matrimonios. El impacto negativo de la pornografía en los jóvenes puede resultar en futuros problemas en las relaciones a largo plazo. Consumir, producir, distribuir o publicitar pornografía es inconsistente con las enseñanzas de la Biblia, la Iglesia y LCP”, escribió Thomas.

En la carta, la escuela acusó a Cline de reemplazar “burlonamente” la pegatina por una más grande que cubre todo el parabrisas trasero, pero la mujer aseguró que ha tenido el mismo vinilo en su auto durante años.

“Hemos estado involucrados con esta iglesia y escuela por más de cinco años. Y entonces es gracioso, hemos hecho OnlyFans durante unos buenos tres años y medio y ahora. Al menos desde hace dos de esos años las calcomanías están en el auto”, dijo Cline.

“Soy la misma persona que hace tres años estaba sentada en el servicio religioso. No he cambiado, no. Es simplemente algo con lo que he elegido ser más abierta. Pero definitivamente ahora me señalan porque la gente dice: ‘Oh, no, ella hace eso’. Es como, ‘He estado haciendo esto’. Eso no me convierte en una persona diferente’”, agregó.

A pesar de expulsar a los niños, que están en edad de escuela primaria y secundaria, la escuela dijo que consideraría permitir que Cline volviera a inscribir a sus hijos en el futuro si retiraba las calcomanías y cancelaba sus sitios web pornográficos.

“Perdón por mi lenguaje, pero básicamente dije: ‘bésame el trasero’”, dijo Cline.

Ella y su esposo han decidido educar a sus hijos en casa y planean mudarse a otro vecindario.

