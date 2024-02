Selena Gomez anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo sencillo “Love On”

Selena Gomez ha dado una sorpresa a todos sus fans, pues en su cuenta de Instagram publicó la portada de su nuevo sencillo, titulado “Love On”, y que estará disponible en las distintas plataformas a partir del 22 de febrero. Es la primera canción que lanza este año, y formará parte de su esperado próximo álbum.

“Espera hasta que encienda mi amor”, fue lo que la cantante escribió junto a la imagen, que la muestra junto a un balcón con vista al mar, usando una bata blanca, gafas oscuras y una toalla en su cabeza. La publicación ya lleva más de un millón de likes.

El anterior sencillo de Selena fue “Single Soon”, producido por Benny Blanco y grabado en el verano de 2023. Por esas fechas ambos iniciaron una relación, pero la mantuvieron en secreto durante varios meses; ahora no ocultan su amor, y en una de las fotos que Gomez compartió en esa red social se muestran abrazados y en la cocina, preparando unas albóndigas.

Desliza para ver todas las fotos

Recientemente Selena Gomez comentó que su próximo disco (aún sin título) podría ser el último de su carrera, pues desea centrarse en la actuación. Ella está muy interesada en seguir trabajando en la serie “Only Murders In The Building”, además de que protagonizará una secuela de “Wizards Of Waverly Place”, el programa de televisión de Disney Channel que la lanzó a la fama.

Sigue leyendo: