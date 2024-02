Trump asegura que tanto Nancy Pelosi como Nikki Haley “apestan” y por ello las cita por igual

Donald Trump volvió a la carga en contra de la demócrata Nancy Pelosi y de la republicana Nikki Haley, al afirmar que ambas “apestan”.

Durante un mitin de campaña efectuado en New Hampshire, en diciembre, el republicano que aspira a regresar a la Casa Blanca a través de las urnas fue presa de un despiste tras equivocarse al nombrar a Nikki Haley en lugar de Nancy Pelosi.

En ese momento, Trump hacía referencia al ataque que sufrió el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una horda de civiles ingresó al inmueble con el objetivo de impedir que se reconociera el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales efectuadas semanas antes.

El magnate pretendía culpar a Nancy Pelosi de las fallas de seguridad en el Capitolio ese día, pero erróneamente pronunció el nombre de Nikki Haley.

“Por cierto, nunca informaron sobre la multitud el 6 de enero. Ya sabes, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley, ya sabes, ellos… ¿sabes que destruyeron toda la información, todas las pruebas, todo, lo borraron y lo borraron? lo destruyó todo. Todo ello.

Por muchas cosas… como que Nikki Haley está a cargo de la seguridad: le ofrecimos 10,000 personas, soldados, Guardias Nacionales, lo que quieran. Lo rechazaron. No quieren hablar de eso. Son personas muy deshonestas”, expresó ante la incredulidad de los presentes que conocían perfectamente el tema.

La campaña de Donald Trump le ha permitido vencer a Nikki Haley en el arranque de las primarias. (Crédito: John Mabaglo / EFE)

De hecho, el error en la memoria de Trump después le sirvió a Haley para asegurar que sus facultades cognitivas estaban siendo presa de su avanzada edad, algo similar a lo que ocurre con Joe Biden, según expresó.

Sin embargo, con le objetivo de borrar ese desliz de concentración, en Carolina del Sur, a unos días de que efectuarse las primarias en dicho estado, el republicano de 77 años trató de asegurar que nunca se equivocó en los nombres de las políticas que citó erróneamente, pues de acuerdo con sus palabras simplemente quiso ser sarcástico.

“Es muy difícil ser sarcástico cuando intervengo. No soy fanático de Nicki y no soy fanático de Pelosi. Y cuando interpuse nombres a propósito, dijeron: ‘Él no distinguió a Pelosi de Nikki, de la tramposa Nikki’.

Me interpongo y le dan mucha importancia. Creo que ambas tienen algo en común, ambos apestan. Recuerda esto. Cuando hago una declaración como esa sobre Nikki, significa que ella nunca se postulará para vicepresidenta”, sentenció.

Sigue leyendo:

* Nikki Haley descarta haber sido desleal con Trump a quien ya no ve de regreso a la presidencia

* Trump reitera que, si no acusan a Biden por un delito similar al suyo, tampoco deben culparlo a él

* El 74% de los republicanos apoya que Trump sea dictador al menos un día