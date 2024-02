Trump reitera que, si no acusan a Biden por un delito similar al suyo, tampoco deben culparlo a él

El expresidente insiste en que, si no acusan a Joe Biden tras haberse descubierto documentos clasificados en su residencia, los cuales corresponde a su etapa como vicepresidente tampoco deben culparlo a él, pues ambos habrían cometido el mismo error.

Después de investigar cómo 90 documentos, 50 de ellos con marcas clasificadas, fueron descubiertos por las autoridades en el rincón de una oficina ubicada en la casa de Joe Biden, con sede en Wilmington, Delaware, el fiscal especial Robert Kyoung Hur determinó que el demócrata retuvo “intencionalmente” los documentos cuando fungía como vicepresidente, pero no presentó ningún cargo.

A través de un informe el abogado neoyorquino concluyó que el actual mandatario de la nación tenía problemas de memoria.

“Basándonos en nuestras interacciones directas y observaciones de él, es alguien sobre quien muchos jurados querrán identificar dudas razonables. Sería difícil convencer a un jurado de que debería condenarlo (para entonces un expresidente de más de 80 años) por un delito grave que requiere un estado mental de obstinación.

También hemos considerado que, en el juicio, el señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista, como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria“, señala el documento.

Donald Trump sólo es cuatro años menor que Joe Biden, así que, en un caso extremo, sus abogados también podrían presentarlo como un anciano de mala memoria. (Crédito: John Mabanglo / EFE)

Al respecto, durante una conferencia de prensa para la Asociación Nacional del Rifle, Donald Trump señaló que no presentar cargos en contra del actual presidente era una prueba contundente de querer protegerlo.

“Se acaba de anunciar que el Departamento de Injusticia de Joe Biden no presentará cargos contra el corrupto Joe a pesar de que retuvo intencionalmente cantidades no reveladas de documentos de seguridad nacional ultraclasificados.

Ahora, eso no es lo que he estado escuchando y él no está bajo la Ley de Registros Presidenciales, lo cual es una gran cosa, yo sí. Es un acto de protección”, expresó.

Asimismo, el republicano de 77 años arremetió en contra del Departamento de Justicia.

“Está tratando desesperadamente de darle un giro al caso. Si no van a acusar a Biden, eso depende de ellos, pero entonces a mí no deberían acusarme“, enfatizó.

Cabe señalar que Donald Trump enfrenta 40 cargos por presunto manejo indebido de documentos clasificados y por tratar de impedir que las autoridades los recuperaran de su residencia ubicada Mar-a-Lago, Florida, después de que él dejó de ser presidente.

Sin embargo, el neoyorquino en todo momento se ha declarado no culpable y se encuentra a la espera del inicio de su juicio programado inicialmente para mayo.

