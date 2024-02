La Opinión Hoy: Cómo aprovechar la IA durante su búsqueda de empleo

El 88% de Los profesionales latinos están considerando un cambio de trabajo en este 2024, según nuevos datos publicados en LinkedIn.

Desde ganar más dinero hasta lograr un mejor equilibrio ante el trabajo y la vida personal son las motivaciones más recurrentes, los miembros de esta comunidad están cambiando su estrategia de búsqueda de empleos para mantenerse al día con los cambios del nuevo mundo laboral, particularmente con el auge que está teniendo la inteligencia artificial hoy en día y cuáles son las formas en que los solicitantes de empleos latinos pueden aprovechar la inteligencia artificial durante su búsqueda de empleo. Francisco Tobón, gerente senior de comunicaciones globales y experto en carreras de LinkedIn, estuvo con nosotros para comentarlo, Francisco es un gusto saludarte nuevamente aquí en La Opinión Hoy.

¿Cómo aprovechar la inteligencia artificial en una búsqueda laboral?

Francisco Tobón: “Estamos en la era de inteligencia artificial generativa, estamos viendo nuevas tecnologías que están surgiendo que nos pueden servir para ayudarnos a ser más productivos, no solamente en la vida, pero también en nuestro camino profesional y ahora estas tecnologías son más accesibles y es un buen momento para nosotros todos prepararnos. También es entendible que haya sentimientos encontrados y muchas preguntas al respecto, pero es muy importante que todos nosotros seamos proactivos y aprender sobre sus capacidades de ayudarnos a ser más productivos en este proceso, entonces lo que yo digo es no temerle y más bien empezar a aprender cómo funciona, cómo puede funcionar para ti, incluso en tu búsqueda de empleo”.

¿Cuáles son las habilidades más demandas?

Francisco Tobón: “Hicimos un informe hace poco que destaca las habilidades en más demanda y en las que no, aunque obviamente las habilidades de inteligencia artificiales están subiendo, lo que más hemos visto es que la habilidad número uno más destacada como comunicarse, como socializar, como unir equipo y también habilidades como liderazgo, también quiero destacar poder adaptarse en nuevas circunstancias, nuevas tecnologías, poder ser flexible, tener una mente de crecimiento, entender que tenemos todas estas herramientas y plataformas para poder salir adelante y muchas son gratis y la tenemos a nuestra disposición en el internet, entonces uno tiene que entrar con esa mentalidad de que bueno no me sé todo, pero quiero identificar cuáles son las habilidades donde puedo mejorar, para poder diferenciarse en el mercado de empleo que como tú lo dices hay muchas personas en este momento que están buscando empleo más del 88% y entonces para poder diferenciarse, antes hace dos años vimos que había dos posiciones, dos vacantes por cada postulante ahora estamos viendo lo opuesto entonces hay más candidatos, hay más personas que están buscando trabajo, hay menos empleo, entonces cómo podemos ser más estratégicos, proactivos adaptándonos a la realidad del de los cambios tecnológicos que estamos viendo para poder salir adelante”.

