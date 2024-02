La Opinión Hoy: Enfermedades cardiacas, la principal causa de muerte entre los latinos

Saben ustedes ¿cuál es la principal causa de muerte entre los hispanoamericanos?, son las enfermedades cardíacas y se espera que esta amenaza siga creciendo en los próximos años.

Este problema se acrecienta debido en gran medida al desconocimiento de los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de estas enfermedades entre nuestra comunidad, nos acompaña el Dr. Cristian Del Carpio, cardiólogo de Orlando Health, para hablar con nosotros de este preocupante tema.

¿Qué tan prevalentes son las enfermedades cardíacas en la comunidad hispana?

Dr. Cristian Del Carpio: Bueno, casi hace el 50% de los hispanos van a desarrollar enfermedad cardíaca en algún momento de sus vidas, así que es un problema con el que estamos lidiando de muchas maneras, en general los hispanos tienden a tener menos ratios de prevención que el resto de las comunidades así que estamos tratando de incidir en eso tanto como se pueda.

¿Cuáles son esos factores que enfrentan los hispanoamericanos?

Dr. Cristian Del Carpio: En general tenemos los factores de riesgo tradicionales que son obesidad, hipertensión, diabetes, lipemia, en general los hispanos tienen estos los mismos factores que todo el mundo tiene (…) los seguros son extremadamente complicados y entenderlos si una persona no entiende el inglés sea más difícil, solo la mitad de los hispanos tiene seguro, si uno no tiene seguro este país es muy difícil que consiga cuidado médico. Después también hay problemas ocupacionales: gente que está expuesta a metales pesados, apetecidas, solventes, por ejemplo, los pesticidas se incrementan más de dos veces la incidencia de enfermedad coronaria y esos son cosas que son inherentes a la fuerza de trabajo en nuestra población. Después tenemos el estrés crónico, que viene de desde que todos salimos de nuestros países por uno u otro motivo, también incrementar los riesgos de hipertensión, que es otro de los factores que causan problemas y obesidad que es rampante en nuestra población, inclusive los niños hispanos son los que el grupo etario más obeso que hay en los Estados Unidos, así que esas cosas tenemos que, se tienen tenemos que empezar a hacer prevención para intentar que no lleguen al punto en el que tengamos que tratarlo directamente con la intervención.

