Santiago Giménez reconoció tener “dudas en el aspecto mental” tras regresar de su lesión

Santiago Giménez disputó los últimos 27 minutos en el empate del Feyenoord ante el AS Roma (1-1) en la ida del playoffs de la Europa League. Sin embargo, el delantero mexicano reconoció que no estuvo del todo bien durante el tiempo que estuvo en cancha y no pudo ayudar a su equipo a conseguir la victoria.

En una entrevista con David Faitelson para TUDN la estrella del cuadro de Rotterdam reconoció que no se sintió al cien por ciento en el aspecto psicológico durante el encuentro al que llegó después de haberse recuperado de una sobrecarga muscular en la pantorrilla.

“Venía con dudas, más en el tema mental. Ayer (miércoles) fue apenas mi primer entrenamiento después de la lesión y estaba inseguro de que no se hiciera más grande, pero me sentí muy bien” reconoció el “Bebote” después del encuentro que terminó en empate en la casa del cuadro de la Eredivisie.

Santiago Giménez junto a Quilindschy Hartman durante el encuentro disputado el jueves entre el Feyenoord contra el AS Roma en la ida de los playoffs de la Europa League. (OLAF KRAAK/EFE)

El delantero mexicano que fue baja a última hora del partido previo del Feyenoord por el campeonato neerlandés, contó con un par de ocasiones ante los romanos, primero con un remate de chilena y luego con otro disparo cruzado. En ambos casos sin poder vulnerar el arco de los italianos.

Con esa actuación Santiago Giménez prolongó el mal momento ofensivo que que está atravesando en la actualidad y aumentó a seis la cadena de partidos sin poder marcar goles, lo que le ha valido una serie de críticas en su contra por su bajo desempeño en lo que va de este comienzo del 2024.

“Lo acepto, creo que en la temporada al principio me sentía como nunca. Después llegó el parón de invierno y luego no me sentía cómodo con la pelota. Eso me fue afectando y por eso los goles no han caído, pero hay que seguir trabajando e intentando”, analizó el mexicano.

El delantero mexicano Santiago Giménez ingresó en el minuto 63 del encuentro que jugó el Feyenoord ante el AS Roma por la Europa League esta semana. (Patrick Post/AP Photo) Crédito: Patrick Post | AP

Arne Slot admite la dependencia a Santiago Giménez

El director técnico del Feyenoord, Arne Slot, no tuvo problemas en reconocer que la sequía goleadora de Santiago Giménez les está afectando directamente y que esperan que el delantero mexicano se reencuentre cuanto antes con la portería contraria.

“Estuvo fuera durante una semana, por eso no fue titular, pero estoy contento que esté de vuelta, ya sea el domingo o el jueves, necesitamos sus goles”, comentó el estratega haciendo referencia a los próximos dos encuentros del cuadro de Rotterdam ante Waalwijk por el campeonato neerlandés y luego de nuevo ante los romanos por la vuelta de los playoffs de la Europa League.

El Feyenoord marcha en el segundo puesto de la clasificación de la Eredivisie con un total de 49 puntos después de haberse disputado 21 fechas. Están 13 unidades de los puntos del torneo, el PSV Eindhoven que tiene un partido más jugado.

