Michael Cera reveló que Ben Affleck debía tener una aparición en Barbie

Al parecer, Ben Affleck debía aparecer en Barbie. Esta semana, Michael Cera reveló que el actor de 51 años de edad tenía previsto tener una breve participación en la película dirigida por Greta Gerwig.

En una conversación en el podcast Happy Sad Confused, de Josh Horowitz, el actor que interpretó a Allan, el mejor amigo de Ken, reveló que se suponía que Affleck debía tener un cameo en la escena en la que su personaje pelea contra todos los Ken.

“Ni siquiera se suponía que peleara en la película”, dijo Cera en el podcast, de acuerdo con Entertainment Weekly. “¿Se me permite decir lo que se suponía que debía ser? Se suponía que debía ser Ben Affleck. ¿Se me permite decir eso?”, agregó el actor.

Tras la revelación, Cera explicó que Ben Affleck tuvo que abandonar el proyecto debido a un compromiso con Air, filme que dirigió y protagonizó. “Creo que Ben quería hacerlo, pero estaba dirigiendo su película. No se enteraron hasta el último momento”, indicó el actor.

Michael Cera aseguró que la escena de la pelea contra los Ken representó un reto para él, debido a las acrobacias que tuvo que hacer. “Tuve que unirme al equipo de especialistas. Acababa de superar el covid y me hicieron entrenar y casi muero haciendo un calentamiento. Tuve que acostarme en el remolque y enviaron una enfermera a verme”, contó en el podcast.

Ben Affleck no es el único actor que tuvo que abandonar la película de la popular muñeca de Mattel. Timothée Chalamet , Saoirse Ronan, Dan Levy y Bowen Yang destacan entre los actores y actrices que fueron considerados para los papeles de Barbie y Ken. Incluso, antes de Cera, Jonathan Groff fue considerado originalmente para interpretar a Allan.

Ryan Gosling también estuvo a punto de no estar en Barbie. Recientemente, el actor reveló que por poco rechaza el papel de Ken, por el cual además tiene una nominación a Mejor Actor de Reparto en los Oscar.

En una entrevista con Variety, Gosling contó que cuando le ofrecieron el papel no lo aceptó de inmediato, porque quería tomarse un tiempo para estar con su familia, su esposa Eva Méndez y sus dos hijas. “No quería perderme nada”, dijo.

En ese momento, Margot Robbie y Greta Gerwig tomaron su respuesta con calma y decidieron esperarlo, sabían que Gosling era el actor ideal para darle vida a Ken. “Meses después llamaría a mis agentes o algo así y les diría: ‘Oye, ¿a quién consiguieron para interpretar a Ken?’ Y me decían: ‘Greta dice que eres tú’”, recordó.

“Al final pensé: ‘¿Quién soy yo para discutir con Greta Gerwig y Margot?’ Tuvieron una visión para ello. Lo creyeron. Y creyeron que yo debería hacerlo más de lo que creía que no debería hacerlo. En cierto punto, pensé: ‘Ellos ven algo que yo no veo’. Pensé que era un papel tan fantástico que cualquiera podía interpretarlo. Ahora lo entiendo, pero me llevó un tiempo”, agregó Gosling.

Contario a lo que muchos pudieran pensar, Gosling contó que interpretar a Ken fue retador. “Hubo momentos en los pensaba: ‘No había sentido que había trabajado tan duro desde Blue Valentine’”, dijo.

El actor reconoció que sintió mucha presión porque quería hacerlo bien. “Pensé: ‘No puedo arruinar esto. No puedo ser el tipo que arruinó la película de Barbie. Así que si voy a hacerlo, tengo que hacer más de lo que sé que voy a hacer’”, contó.

