Aunque aún no se lo han pedido, Ryan Gosling está dispuesto a interpretar “I’m Just Ken” en los Oscar. Así aseguró el actor de 43 años de edad en una reciente entrevista con Variety.

Gosling, nominado a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Barbie, admitió que no tiene inconveniente de interpretar la popular balada de la película si se lo piden, pero aún no lo han hecho.

“Quizás sea demasiado arriesgado que yo lo haga. No sé cómo funcionaría eso, pero estoy abierto a ello”, aseguró el actor en la entrevista, en la que también habló sobre el éxito que ha tenido Barbie.

Contario a lo que muchos pudieran pensar, Gosling contó que interpretar a Ken fue retador. “Hubo momentos en los pensaba: ‘No había sentido que había trabajado tan duro desde Blue Valentine’”, dije.

“Hubo momentos en los que salí de Blue Valentine completamente agotado emocionalmente, tirado en el suelo del auto en el camino a casa vacío. Y fue aún más difícil interpretar a Ken”, agrega.

Gosling contó que no aceptó el papel de inmediato, porque quería tomarse un tiempo para estar con su familia, su esposa Eva Méndez y sus dos hijas. “No quería perderme nada”, dijo sobre la decisión.

Margot Robbie y Greta Gerwig lo esperaron pacientemente y, cuando estuvo listo, lo convencieron de aceptar el papel. “Meses después llamaría a mis agentes o algo así y les diría: ‘Oye, ¿a quién consiguieron para interpretar a Ken?’ Y me decían: ‘Greta dice que eres tú’”, recordó.

“Al final pensé: ‘¿Quién soy yo para discutir con Greta Gerwig y Margot?’ Tuvieron una visión para ello. Lo creyeron. Y creyeron que yo debería hacerlo más de lo que creía que no debería hacerlo. En cierto punto, pensé: ‘Ellos ven algo que yo no veo’. Pensé que era un papel tan fantástico que cualquiera podía interpretarlo. Ahora lo entiendo, pero me llevó un tiempo”, agregó.

El actor reconoció que sintió mucha presión porque quería hacerlo bien. “Pensé: ‘No puedo arruinar esto. No puedo ser el tipo que arruinó la película de Barbie. Así que si voy a hacerlo, tengo que hacer más de lo que sé que voy a hacer’”, contó.

Las hijas de Ryan Gosling aún no han visto Barbie

Recientemente, el actor que interpreta el papel de Ken en la película sobre la popular muñeca de Mattel reveló el motivo por el que sus hijas no han visto el filme.

En una entrevista con E! News a propósito de del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara 2024, el actor contó que no sabe cuál es la edad correcta para que sus hijas, Esmeralda, de 9 años y Amada Lee, de 7, lo vean interpretar al compañero de Barbie.

“No sé si deberías ver a tu padre como Ken”, dijo el actor a E! News. “No sé cuál es una buena edad para ver a tu padre hacer eso. Es medio loco”, agregó.

Aunque las hijas de Gosling no vieron la película de Barbie completa, si llegaron a ver algunos fragmentos. “Han visto pequeñas partes y vinieron al set un día cuando hice un gran número musical”, contó.

El actor confesó que el amor de sus hijas por Barbie fue uno de los factores principales para aceptara el papel.

“Íbamos a Target y pasaban lentamente por el pasillo de Barbie. Mi esposa y yo nos dimos cuenta y acordamos que era hora de dejarlas tener una Barbie. Además, no mostraron ningún interés en Ken, lo cual también fue bastante interesante”, recordó. “Hacer Barbie fue una forma de hacer algo para y con ellas”, agregó.

