Jennifer Lopez presume su escultural figura al modelar un enterizo negro

Jennifer Lopez ha regresado a su faceta de cantante, pero no deja de lucir espectacular y de modelar outfits que causan sensación. Ahora compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que aparece en su camerino, posando de frente y de perfil mientras usa un enterizo negro; su look lo complementó con una gorra. Al poco tiempo las imágenes ya habían obtenido más de dos millones de likes.

La artista de 54 años acaba de lanzar su esperado álbum This Is Me…Now, el cual incluye el sencillo “Can’t Get Enough”. Como parte de la promoción, el 16 de febrero también se estrenó en la plataforma Amazon Prime Video “This Is Me…Now: A Love Story”, un filme de 65 minutos que presenta videos de las canciones del disco, además de un argumento que de manera muy libre narra la historia de amor de Jennifer y su esposo Ben Affleck.

La diva del Bronx no deja de expresar su emoción y alegría por esta nueva colección de canciones, y publicó un video dirigido a sus fans en el que da detalles sobre el concepto del álbum: “Queridos J Lovers: This Is Me…Now es una gloriosa casualidad, y muy parecido al evento monumental que hizo brillar todo en mi vida. No lo vi venir. Como artista, siempre estoy insistiendo, buscando, y algunas veces sólo observando el abismo de un lienzo en blanco, esperando que llegue la inspiración”.

JLo también declaró que este disco es un trabajo muy personal: “Tomó 18 años, y junto con esto vino el impulso implacable de capturar el momento. Fue muy claro para mí que sabía lo que necesitaba hacer. Era la hora de hacer música de nuevo. This Is Me…Now es el lugar más adorable, empoderado y seguro de sí mismo en el que puedes estar como ser humano. Es cuando aceptas todas las partes de ti mismo que están desordenadas, las que todavía necesitan sanar y todas las partes que son más fuertes, mejores y más resplandecientes de cómo eran hace 20 años. Así que entonces, tal vez un día, puedes amar a alguien de la misma forma. Esta soy yo ahora, eres tú, son ustedes, y abrázalo siempre. Los amo a todos. Gracias por esperar”.

Jennifer también ansiaba desde hace mucho tiempo salir de gira, y ya está preparando la serie de conciertos en los que interpretará los mejores tracks de This Is Me…Now, además de sus grandes éxitos. El tour recorrerá más de 30 ciudades de Estados Unidos a lo largo de dos meses; el primer show será el 26 de junio en la arena Kia Center de Orlando, Florida.

