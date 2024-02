Nuevos detalles de Christian Horner en F1: habría enviado mensajes sexuales a empleada de Red Bull

La escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing se encuentra viviendo momentos bastante complicados y además están en el ojo del huracán de la opinión pública luego de las recientes revelaciones de una investigación en torno al jefe del equipo, Christian Horner. De acuerdo con detalles revelados por el medio neerlandés De Telegraaf el pasado 5 de febrero, una empleada del equipo de Fórmula 1, presentó en diciembre del año 2023 acusaciones por una supuesta conducta inapropiada en contra de Horner, la misma que se llevó a cabo en la sede del grupo en Austria, donde supuestamente entregó material probatorio a un abogado externo encargado del caso.

Horner ha estado como jefe de Red Bull Racing desde el año 2005 y es conocido por también tener una relación sentimental con la ex miembro de la agrupación pop inglesa, las Spice Gril, Geri Halliwell, y ha negado todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, existe un nuevo informe donde se destaca que Horner “habría enviados mensajes sexualmente sugerentes” a la empleada durante un tiempo bastante prolongado.

¿Pagos para callar todo el escándalo?

Toda esta situación ha estado en la atención mediática por la gravedad de las acusaciones en contra de Horner y además por la manera en que esta crisis se ha estado manejando para intentar solventarla. De acuerdo con información del medio neerlandés, el reportero Erik Van Haren indicó que tiene conocimiento de la identidad de la mujer que denunció al jefe de Red Bull Racing y que recibió, además, una oferta de un total de 760 mil euros por parte del entorno más cercano de Horner, en un intento por de una vez por todas callar y evitar que todo el caso continúe y siga creciendo, así como también parar la difusión de más detalles al respecto.

Christian Horner no ha sido suspendido de sus actividades y responsabilidades en su rol dentro de Red Bull Racing, y es apoyado sin titubeo alguno del principal accionista mayoritario de la escudería en cuestión, el tailandés Chalerm Yoovidhya. Horner ha dejado bastante en claro que tiene intenciones de seguir adelante de Red Bull Racing afirmando además su lealtad hacia el equipo.

Durante la presentación del nuevo monoplaza del campeón mundial Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, Horner volvió a enfatizar su total negativa a las acusaciones. “He estado aquí desde el principio. He construido el equipo. Siento una enorme lealtad hacia la gente que trabaja aquí, así que no podría imaginarme en otro sitio”, declaró en una entrevista realizad por el medio Europa Press. También afirmó estar concentrado en la próxima temporada y expresó su entusiasmo por ver los dos monoplazas en pista la semana próxima en Baréin.

Horner sigue enfocado en la temporada 2024

“Estoy centrado en la temporada que tenemos por delante y, obviamente, estoy deseando ver los coches en pista la semana que viene en Baréin”, reconoció y agregó: “Todo ha seguido como siempre, por supuesto hay una investigación con la que estoy cumpliendo y cooperando plenamente. Pero todo eso permanece en segundo plano mientras nos preparamos para la temporada que tenemos por delante”.

La nueva temporada de la Fórmula 1 está a punto de comenzar, y el nuevo auto llamado RB20, es un monoplaza en el cual en Red Bull Racing esperan poder volver a estar en lo más alto del Monte Olimpo de la máxima categoría del deporte de motor.

“Este es un año trascendental en la historia del equipo. Durante los últimos 20 años, Red Bull ha logrado cambiar el panorama de la Fórmula 1 y lo ha logrado con su determinación de hacer las cosas de manera diferente, con su compromiso de jugar duro y correr aún más duro y con su total concentración en competir por los grandes premios del deporte”, comentó el director ejecutivo del Oracle Red Bull Racing, Christian Horner.

