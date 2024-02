Tercer sospechoso arrestado por tiroteos que dejaron 4 muertos en el Condado de Los Ángeles

Las autoridades arrestaron a un tercer sospechoso en relación con los presuntos tiroteos aleatorios que dejaron cuatro muertos, entre ellos un adolescente de 14 años, en el sureste del Condado de Los Ángeles.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que el tercer sospechoso, descrito únicamente como un menor de edad, fue detenido el jueves 15 de febrero en la ciudad de Compton, sin que se ofrecieran más detalles del arresto.

De acuerdo con el LASD, el caso del tercer sospechoso será presentado a la Oficina del fiscal de Distrito para la consideración de los cargos.

Las autoridades no informaron sobre cuál fue el papel exacto que desempeñó el menor en relación con los tiroteos fatales de la semana pasada.

Este jueves, Gary García Jr., de 42 años, y Timberland Wayne McKneely, de 20 años, fueron acusados de cuatro cargos de asesinato y dos cargos de intento de asesinato en relación con los tiroteos cometidos entre la noche del domingo 11 y la mañana del lunes 12 de febrero.

Los dos acusados serán procesados el 29 de febrero en una sala del tribunal de Norwalk por los cargos, que incluyen acusaciones de circunstancias especiales de asesinatos múltiples y disparos desde un vehículo motorizado que causaron la muerte.

El fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascón, dijo que los sospechosos se embarcaron en una serie de tiroteos aleatorios en Bell, Huntington Park, Cudahy y en el área de Florence-Firestone, en el sur de Los Ángeles.

“Todas ellas (las víctimas) parecen haber sido atacadas al azar mientras simplemente se movían en su vida diaria”, expresó el fiscal de Distrito, quien calificó el hecho como un tiroteo aleatorio que sacudió los cimientos y la sensación de seguridad de nuestra comunidad.

En caso de ser declarados culpables de todos los cargos, García y McKneely podrían enfrentar penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

De acuerdo con las autoridades, el primer tiroteo ocurrió aproximadamente a las 11:30 p.m. del domingo 11 de febrero en la cuadra 6500 de Bear Avenue, en Bell. En este incidente falleció el hispano Kevin Parada, de 24 años, mientras que un hombre de 29 años también resultó lesionado en el tiroteo.

Unos minutos después de las 12:00 a.m., otro tiroteo sucedió en la cuadra 1500 de East Florence Avenue en el área no incorporada de Florence-Firestone. La víctima de esta balacera, un hombre de 27 años, no fue identificado de forma inmediata.

Dos adolescentes hispanos fueron víctimas de disparos en la cuadra 5000 de Live Oak Street, cerca del Centro de Aprendizaje Ellen Ochoa, en Cudahy.

De ambos, Javier Pedraza Jr., de 14 años y originario de Cudahy, falleció en el lugar del tiroteo; mientras que el segundo joven, de 13 años, fue trasladado a un hospital en condición estable.

El cuarto incidente sucedió alrededor de las 2:40 a.m. del lunes 12 de febrero en la cuadra 6300 de Santa Fe Avenue, en Huntington Park, cerca de Gage Avenue, dijeron las autoridades.

La víctima, también descrita como hispano, no fue identificada de inmediato, pero según el Departamento de Policía de Huntington Park se sabía que era un vagabundo local que caminaba por la calle.

El capitán de la Oficina de Homicidios del LASD, Andrew Meyer, dijo que los investigadores acudieron a los cuatro lugares donde ocurrieron los tiroteos, y por videos de vigilancia descubrieron que una SUV Honda Pilot estaba en cada lugar en el momento de los ataques.

Funcionarios del LASD publicaron un boletín policial, lo que ayudó a los alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino para localizar el vehículo y detener a García Jr., quien fue fichado bajo sospecha de asesinato, dijo Meyer.

Posteriormente, los investigadores identificaron al segundo sospechoso, quien fue detenido por un equipo de la Oficina de Ejecución Especial del Sheriff la madrugada del martes en Compton.

Los detectives creen que los sospechosos son miembros de pandillas, pero no se ofreció información relacionada con el motivo de que ocurrieran los tiroteos.

Entonces, Meyer mencionó que un tercer sospechoso podría estar involucrado en los tiroteos, pero no había información disponible de inmediato sobre la descripción de esa persona.

El fiscal Gascón dijo que se trata de una investigación en curso y que podría haber más novedades, aunque se negó a mencionar sobre otros posibles sospechosos.

