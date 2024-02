El pasado amoroso de Bob Menéndez, senador acusado por presunto soborno, podría complicar su caso

Bob Menéndez, senador acusado por presunto soborno, podría vencerse en más problemas si los fiscales que lo investigan deciden revisar algunos episodios de su pasado cuando, presuntamente una mujer que sostuvo un amorío con él daba cuenta cómo, 15 años antes de que agentes del FBI descubrieran lingotes de oro y fajos de dinero en su domicilio, el político cubano se jactaba de presumir grandes cantidades de dólares conseguidas mediante coimas

En la actualidad, el demócrata de origen cubano y su segunda esposa, Nadine Arslanian, están acusados de soborno y corrupción, todo ello a partir de una investigación realizada por las autoridades federales, la cual llevó al descubrimiento de cerca de $500,000 dólares en efectivo y lingotes de oro escondidos en su casa de Englewood Cliffs, Nueva Jersey.

No obstante, después salieron a flote algunos costosos obsequios que presuntamente recibió la familia Menéndez en agradecimiento a los favores que el político de 70 años les hacia tanto a empresarios como a los gobiernos de Egipto y Qatar aprovechando su influencia en el gobierno.

Aunque en todo momento, el expresidente del Comité de Relaciones Exteriores negó todos los señalamientos en su contra afirmando ser presa de una persecución política por ser latino, su pasado podría revelar que los sobornos ligados a su persona no son algo nuevo para él.

Menéndez señala que los lingotes de oro descubiertos pertenecían a su suegra y los miles de dólares formaban parte de un retiro de efectivo de sus cuentas bancarias durante décadas, lo cual deberá demostrar.

No obstante, el diario New York Post asegura tener un expediente elaborado en contra del demócrata quien, en 2013, estuvo bajo investigación federal por posible venta de influencias, pero no resultó condenado.

Lo controversial del caso, es que durante la investigación los comentarios de una mujer mexicana ligada presuntamente a Bob Menéndez destaparían una auténtica caja de pandora.

De una tórrida aventura sostenida con Cecilia Reynolds, las autoridades que investigaban a Menéndez establecieron que se estaba enriqueciendo de manera indebida.

“Ella sabe muchas cosas íntimas sobre Menéndez e incluso conoce secretos federales y estatales, todo sobre sus planes de sobornos, etc.

Ella se jactaba ante sus amigos de que él siempre tenía fajos de dinero en efectivo en sus lugares seguros y escondidos.

Él le dijo que recibe sobornos de contratistas y personas que buscan influencia”, presuntamente indica parte del expediente.

Además, en el documento también se ofrecen detalles sobre un excéntrico viaje que Reynolds y Menéndez realizaron por Puerto Rico.

“Durante siete días tuvieron sexo salvaje, se les proporcionó escolta policial oficial y un trato VIP oficial con conductores y asistentes oficiales a su disposición.

Aún ahora ella se jacta ante sus amigas latinas más cercanas de lo que fue tener relaciones sexuales a 25,000 pies con Menéndez, incluso durante las turbulencias”, subraya el documento.

Sigue leyendo:

* John Fetterman exige la expulsión de Bob Menéndez en el Senado por recibir sobornos de dos naciones

* Senador Bob Menéndez recibe nuevas acusaciones sobre sobornos por inversión con Qatar a cambio de lujos

* Bob Menéndez tuvo que dejar la presidencia del Comité del Senado ante acusaciones de soborno por miles de dólares