Hijo de Lionel Messi, Thiago, marcó un golazo en la final de la Weston Cup para el Inter Miami

Lionel Messi ya se encuentra en Estados Unidos y está afinando los últimos detalles para lo que será su debut en la temporada 2024 de la Major League Soccer en donde liderará al Inter de Miami en lo que será el debut del equipo ante el Real Salt Lake; el jugador llega luego de una extensa gira internacional donde el equipo enfrentó a la selección nacional de El Salvador y cuatro partidos en Asia, contra el Al Hilal, Al Nassr, un seleccionado de estrellas de Hong Kong y el Vissel Kope.

Mientras Lionel Messi se mentaliza en dicho debut, hizo acto de presencia en una final que fue bastante especial para el astro argentino, ya que la misma fue la del torneo juvenil Weston Cup, en donde tuvo participación su hijo mayor Thiago, quien juega en la categoría sub 12 en las inferiores del Inter Miami y fue protagonista del partido al anotar un golazo.

El video rápidamente se volvió viral de inmediato y el pequeño de 11 años de edad recibió un pase aéreo desde el costado izquierdo del campo y conectó con una soberbia volea de pierna derecha, cruzando la pelota y dejando sin reacción alguna a la defensa rival y al portero. Lionel Messi celebró el golazo desde las gradas en donde es habitual verlo en los partidos de sus hijos, en compañía de su familia y también su amigo y compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez, quien también observó a su hijo Benjamín, participar en la final del campeonato.

Siguiendo los pasos de su padre

Desde que Lionel Messi llegó a formar parte de las filas del Inter Miami tras su salida del París Saint-Germain (PSG) de Francia, Thiago Messi es jugador activo de la Academia del Inter Miami.

El equipo donde hace vida el hijo mayor de Messi, hace vida en la Florida Academy League, a diferencia de la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 que lo harán en la liga MLS Next. El desempeño de Thiago Messi con respecto al fútbol ha visto un claro ascenso especialmente por el hecho que anteriormente el pequeño no gustaba de jugar fútbol, dicho por su propio padre: “No soy de comprarle pelotas. A Thiago no le gusta mucho el fútbol. En el club ahora armaron algo para los chiquitos, vamos a ver si se engancha”.

Antes poner rumbo fuera de España con boleto directo a Francia, hay que recordar que Thiago Messi integró una de las categorías del proyecto Barça Escola, y dicho proyecto se enfocaba en los niños entre 6 y 8 años, y buscaba un método de entrenamiento similar al de la Masía, donde han salido los mejores jugadores del Fútbol Club Barcelona en la historia y han tenido grandes carreras, como las de Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, el propio Lionel Messi entre otros más

Messi habló recientemente sobre Hong Kong.

Lionel Messi, quien se disculpó con el público chino por su ausencia en el partido amistoso que se llevó a cabo en Hong Kong entre un seleccionado de todos estrellas de dicha nación y el Inter Miami, está “plenamente recuperado” de la dolencia en el aductor de la pierna derecha que sufrió La Pulga.

Así lo dejó saber su director técnico en Miami, el argentino Gerardo ‘El Tata’ Martino. “Hablé con Leo y se sentía bien”, rescató el ex entrenador de Atlanta United. “Hablamos durante la semana para que jugara entre 45 y 60 minutos. Finalmente, jugó lo que esperábamos todos. Lo más importante para nosotros y para Leo es que llegue bien al próximo miércoles”, advirtió Martino sobre el comienzo de la temporada de la MLS y el último duelo amistoso de la pretemporada que tuvieron días atrás ante Newell’s Old Boys.

