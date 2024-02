Vanessa Williams actuará en la obra musical “The Devil Wears Prada”, basada en la película de 2006

A lo largo de su carrera la actriz Vanessa Williams ha incursionado en el cine, la música y el teatro, generando buenas críticas, y ahora protagonizará la obra “The Devil Wears Prada”, basada en la exitosa película de 2006 que llevó en los personajes principales a Meryl Streep y Anne Hathaway.

En su cuenta de Instagram Williams publicó un video en el que se le ve caracterizada y diciendo: “No se queden sentados, vayan a comprar boletos o hagan algo”. “The Devil Wears Prada” trata acerca de una chica llamada Andy que comienza a trabajar en la revista de modas Runway, cuya editora es Miranda Priestly (papel que interpretará Vanessa). Andy se convierte en su asistente, pero también descubre que el mundo de la moda no es lo que ella pensaba.

La música de la obra fue compuesta por Elton John, y Shaina Taub escribió la letra de las canciones. Jerry Mitchell será el coreógrafo, pero aún no se da a conocer qué actriz interpretará a Andy. El estreno en Londres está programado para octubre, en el Teatro Dominion.

La película “The Devil Wears Prada” obtuvo buenas críticas, una nominación al premio Oscar para Streep y buenos resultados en las taquillas de Estados Unidos. También fue uno de los trabajos con los que Hathaway se alejó de los personajes orientados al público adolescente, y que dio pie a una exitosa carrera.

En cuanto a Vanessa, luego de grabar una serie de álbumes en el género pop y R&B actuó en superproducciones de Hollywood, para después protagonizar -junto con America Ferrera– la serie de televisión “Ugly Betty” durante cuatro temporadas. Su trayectoria en teatro incluye aclamadas obras como “Kiss Of The Spider Woman”, “City Of Angels” y “Carmen Jones”.

