8 productos que no deberías comprar en Dollar Tree: los motivos

Actualmente, muchos consumidores debido a los altos precios de los productos básicos deciden inclinarse por opciones más económicas, ofertas o descuentos; sin embargo, algunos de estos artículos no se equiparan entre precio y calidad haciendo que las tiendas de un dólar o incluso en las propias marcas de las cadenas minoristas tengan malas referencias.

En los últimos meses, las redes sociales se han inundado de review por parte de consumidores estadounidenses sobre los productos de baja calidad que sin duda no volverían a adquirir en tiendas de un dólar, por esa razón, aquí te ofrecemos una lista de los artículos de Dollar Tree que no se recomiendan comprar:

Fideos de huevo pampa

En el área de alimentos lo mejor es evitar, este producto que según la usuaria en TikTok Caitlin Tetrault @allthingsdollartree señala que aunque parece ser una buena marca, a la hora de cocinarlo se disolvía demasiado en agua.

Torre de snacks

Los snacks en Dollar Tree también están recibiendo malos comentarios, Tetrault menciona que la torre de refrigerios está entre los productos prohibidos ya que “no se puede lavar en el lavavajillas y tiene demasiadas piezas”, dijo.

Tiras de cera Dreamology

Para Tetrault este producto de Dollar Tree que se vende en $1.25 dólares no vale la pena adquirirlo. “No logró nada y solo dejó un residuo extremadamente pegajoso”, mencionó.

Cortauñas

Aunque los cortaúñas que vienen en juegos de regalo de Dollar Tree parecen ser algo bueno, para Tetrault “se desmoronan y ni siquiera cortan bien la uña”.

Toallitas desmaquillantes Global Beaty Care

La experta en belleza que comparte consejos en TikTok sobre cuidados de la piel, Melissa Tag @mtagbeauty destaca que este producto es muy áspero para el rostro tanto en la versión de retinol como de carbón activo.

Limpiador de brochas de maquillaje Bath & Beauty

“Este limpiador de brochas de maquillaje, incluso en caso de necesidad, simplemente no funciona, y realmente ni siquiera limpia los pinceles”, indicó Melissa.

Dúos de labios LA Colors

Aunque estos labiales son una combinación casi perfecta para Tag no parece valer la pena el $1.25 dólares que cuestan “huelen muy bien y se ven muy bien al principio, pero no duran. Simplemente, no producen pigmentación”, dijo.

Champú y acondicionador

Sarah Hardy que tiene el nombre en TikTok como @sensationalfinds aconseja que los productos del cabello de Dollar Tree son de baja calidad y no tienen buenos ingredientes “siempre están diluidos y no valen la pena”, indica.

Sigue leyendo: