Donald Trump está dispuesto a debatir con Joe Biden las veces que sea necesario

El aspirante a la candidatura republicana señaló estar abierto a la posibilidad de debatir frente al presidente Joe Biden para demostrarles a los ciudadanos que él representa una mejor opción para guiar al país.

A lo largo del año pasado, el republicano favorito en todas las encuestas se negó a participar en todos los debates organizados por el Comité Nacional Republicano bajo el argumento de que sus rivales de partido no estaban a su altura para intercambiar sus respectivos proyectos de nación.

Sin embargo, al ver que los resultados de algunas encuestas actualmente lo ubican por encima de Joe Biden, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el magnate neoyorquino dijo estar dispuesto a debatir en ese mismo momento si el demócrata de Pensilvania aceptara hacerlo.

“Francamente, creo que tenemos una obligación. Cuando tienes al último republicano, al último demócrata, tienes a dos personas, tienes que debatir independientemente de las encuestas. Me gustaría hacerlo empezando ahora. Sin embargo, no creo que (Biden) vaya a debatir. Realmente no lo creo”, expresó.

Cabe señalar que hay tres debates presidenciales programados para el ciclo 2024, los cuales se producirían en septiembre.

No obstante, todavía están pendientes por oficializarse las candidaturas de ambos partidos y los registros de posibles aspirantes independentes.

En la actualidad, el índice de aprobación hacia el desempeño de Joe Biden al frente de la presidencia experimenta su peor nivel. (Crédito: Michael Reynolds / EFE)

Con respecto a los demócratas, se contempla muy difícil que Dean Phillips logre arrebatarle la condición de abanderado a Joe Biden.

Y por el lado republicanos, al margen de lo que suceda con Donald Trump en los juicios que le resta por resolver y las sanciones a las cuales podría hacerse acreedor, se proyecta su victoria frente a Nikki Harley cuya campaña parece no lograr alcanzar al republicano de 77 años, esto pese al millonario apoyo de algunos donantes.

Asimismo, también se debe contemplar la posibilidad de que en los debates pudiera participar un tercer participante, esto si el exdemócrata Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, logra que su nombre como candidato independiente consiga registrarse en todos los estados del país.

Otra posibilidad es que el profesor de filosofía Cornel West se presente en la contienda también como candidato independiente o del Partido del Pueblo, lo cual quizá también le daría la oportunidad de debatir frente a los políticos con mayor poder en cuanto a recursos financieros se refiere.

