Greta Gerwig, directora de “Barbie”, es incluida en el listado “Mujeres del Año” de la revista TIME

Como cada año, la revista TIME lanzó su número dedicado a las Mujeres del Año, y en la portada aparece una artista del mundo del cine. Se trata de Greta Gerwig, directora de “Barbie”, la película más exitosa de 2023, que recaudó -tan sólo en Estados Unidos- más de $636 millones de dólares.

Sam Lansky, editor de esa publicación, señaló que la obra de Gerwig tiene un impacto entre las mujeres y las niñas, quienes han mostrado un interés en sus películas. “La historia de Greta Gerwig gira en gran medida en torno al comercio y al arte. Además de ser emocional, considerada y simpática, es la única directora en la historia que ha logrado que sus primeros largometrajes en plan solista –“Lady Bird”, “Little Women” y “Barbie”– obtengan una nominación a Mejor Película en los Oscar“.

En un video para la revista, Greta -de 40 años- habló sobre su pasión por el cine: “Siempre me gusta saber lo próximo en lo que voy a trabajar, antes de que salga lo que hago actualmente…Cualquier película que hagas nunca la has hecho antes, así que siempre eres una primeriza, aunque ya hayas hecho 20…Tengo mis objetivos un poco altos, pero no sé cómo hacerlo de otra forma. Creo que es una combinación de emoción y terror. Es un sentimiento de vértigo”.

Actualmente Gerwig trabaja en su próxima película, una adaptación del primer libro de C.S. Lewis “Chronicles Of Narnia” para Netflix. Hace algunas semanas se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar, y “Barbie” obtuvo siete, pero causó gran sorpresa que tanto Greta como Margot Robbie no figuraron en las ternas de Mejor Director y Mejor Actriz, respectivamente. Su opinión sobre ello fue: “Por supuesto que lo quería para Margot, pero estoy feliz de que todos podamos estar juntos ahí. La madre de una amiga me dijo: ‘No puedo creer que no te nominaran’. Le dije: ‘Pero claro, obtuve una nominación al Oscar -por Mejor Guión Adaptado’. Ella dijo: ‘¡Oh, eso es maravilloso para ti!'”

El resto de la lista de las 12 Mujeres del Año de TIME presenta a la tenista Coco Gauff; la actriz Taraji P. Henson; la directora de Chanel, Leena Nair; la economista Claudia Goldin; la activista de Derechos Humanos Nadia Murad; la cantante Andra Day; la poeta Ada Limón; Jacqui Patterson (fundadora de The Chisholm Legacy Project); la científica Marlena Fejzo, Yael Admi y Reem Hajajreh.

