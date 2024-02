Proyecto de ley de California propone exigir que propietarios acepten a inquilinos con mascotas

Un nuevo proyecto de ley de California propone exigir a los propietarios de viviendas para que acepten a inquilinos con mascotas.

El Proyecto de Ley AB 2216, presentado por el asambleísta Matt Haney (demócrata por San Francisco), se considera la primera legislación de este tipo en los Estados Unidos.

La propuesta tiene como objetivo prohibir a los propietarios preguntar sobre mascotas en las solicitudes, prohibir tarifas mensuales adicionales para los dueños de mascotas, que son conocidas como “alquiler por mascotas”, así como limitar los depósitos por mascota.

El proyecto de ley también considera un problema que Haney observa en el medio del alquiler de viviendas, que es una sobreabundancia de inquilinos con mascotas y una escasez de propietarios dispuestos a aceptar inquilinos acompañados por mascotas.

Haney declaró que su personal hizo un análisis de los listados de apartamentos de Zillow, y la revisión dio como resultado que muchas unidades de alquiler no permiten que los candidatos a inquilinos ocupen sus propiedades acompañados por perros y gatos de todos los tamaños.

El asambleísta fue más específico y mencionó que únicamente el 26% de los listados de apartamentos en Los Ángeles, el 20% en San Francisco y el 18% en Sacramento aceptarían inquilinos con mascotas.

Según datos de otras encuestas, señalaron que dos de cada tres hogares tienen mascotas en los Estados Unidos, mientras que el 72% de los inquilinos aseguraron que era difícil poder encontrar viviendas que les permitieran ocuparla en compañía de sus mascotas.

“Un sistema de dos niveles que castiga a las personas por tener mascotas, o las trata de manera diferente, o les impone una carga mayor solo por ese hecho, no debería estar permitido en la ley”, declaró el asambleísta Haney a la cadena KQED.

Algunas versiones aseguraron que uno de los patrocinadores del Proyecto de Ley AB 2216 es la Humane Society of the United States, debido a que asegura que los apartamentos que no aceptan a inquilinos que solicitan un alquiler con mascotas representa una de las principales razones de que las mascotas terminen abandonadas en los refugios para animales.

El proyecto de ley propuesto por el asambleísta Haney tiene en contra la postura de la Asociación de Propietarios de Propiedades Berkeley.

Según la directora ejecutiva de la asociación, Krista Gulbransen, el riesgo representa uno de los factores por los que se manifestaron en contra.

“Las mascotas tienen el potencial de dañar la propiedad, y limitar la discreción de los propietarios para asumir ese riesgo adicional mientras se les quita la protección del depósito para mascotas los coloca en una posición terrible”, expresó la directora ejecutiva a KQED.

Se espera que el proyecto de ley se desarrolle más durante los próximos meses.

