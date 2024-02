Sydney Sweeney debutará como presentadora de Saturday Night Live. La actriz, conocida por Euphoria, presentará un episodio del popular programa en marzo.

De acuerdo con Entertainment Tonight, Sweeney viajará a Nueva York para presentar el episodio de Saturday Night Live que se transmitirá el próximo 2 de marzo.

“Sí, la actriz de 26 años subirá al escenario por primera vez como presentadora de SNL”, indica NBC en su página web.

En el episodio que presentará Sydney Sweeney contará con Kacey Musgraves como invitada musical. Esta sería la tercera aparición de la estrella de música country en Saturday Night Live.

Musgraves estuvo en el programa en mayo de 2018 y octubre de 2021.

Las películas más recientes de Sydney Sweeney son la comedia Everyone but You, que protagoniza junto a Glen Powell, y el filme de Marvel Madame Web, con Dakota Johnson.

La actriz de 26 años de edad saltó a la fama por su participación en la serie de HBO Euphoria, en la que interpretó a Cassie.

Un sueño hecho realidad para Sydney Sweeney

Sydney Sweeney cumplió uno de sus sueños de infancia. El año pasado, la actriz estadounidense contó que, después de años de trabajo, pudo recuperar la casa en la que vivió durante su infancia.

Hace unos meses, la actriz se sinceró sobre su vida y su experiencia de haber sido una niña de clase media baja en una extensa entrevista con The Hollywood Reporter. En esa conversación, Sweeney también habló de su gran deseo de recuperar la casa en la que creció junto a sus abuelos, bisabuelos y sus padres.

En una entrevista para The Kelly Clarkson Show, Sweeney habló sobre su casa de infancia. “Mi bisabuela tenía una hermosa casa… Mi abuela nació en ella y mi mamá también. Y luego, a medida que los niños crecieron, construyeron otra casa en el mismo lote. Pero cuando mi bisabuelo falleció y mi bisabuela envejeció, simplemente no pudieron conservarla más… Eran muchos gastos para mi madre”, contó.

Tras años de trabajo, Sydney Sweeney pudo a fin recuperar su casa de infancia. “Llamé a los propietarios y les dije: ‘Quiero volver a comprar la casa de mi bisabuela’. Y pude concretarlo. Mi abuelo todavía vive en la casa de al lado, así que ahora somos vecinos”, contó feliz.

Aunque actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices jóvenes más convocadas de Hollywood, no da nada por sentado y no se permite el lujo de dejar de trabajar.

Sweeney señaló que los actores ya no ganan tanto dinero como antes. Por eso, asegura que no puede tomarse un descanso de trabajar porque no podría pagar sus cuentas. “No tengo a nadie que me apoye; no tengo a nadie a quien pueda recurrir para pagar mis cuentas o pedir ayuda”, dijo.

Sydney detalló que no solo se dedica a la actuación, sino que para conseguir más dinero también es imagen de algunas marcas. “Si solo actuara, no podría pagar mi vida en Los Ángeles. Acepto acuerdos con marcas porque no tengo opción”, explicó.

