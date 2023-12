Sydney Sweeney cumplió su sueño de infancia: recuperó la casa dónde creció

Sydney Sweeney cumplió uno de sus sueños de infancia. Recientemente, la actriz estadounidense contó que, después de años de trabajo, pudo recuperar la casa en la que vivió durante su infancia.

Hace unos meses, la actriz que saltó a la fama con la serie de HBO Euphoria se sinceró sobre su vida y su experiencia de haber sido una niña de clase media baja en una extensa entrevista con The Hollywood Reporter. En esa conversación, Sweeney también habló de su gran deseo de recuperar la casa en la que creció junto a sus abuelos, bisabuelos y sus padres.

Esta semana, Sweeney volvió a hablar de su casa de infancia en The Kelly Clarkson Show. “Mi bisabuela tenía una hermosa casa… Mi abuela nació en ella y mi mamá también. Y luego, a medida que los niños crecieron, construyeron otra casa en el mismo lote. Pero cuando mi bisabuelo falleció y mi bisabuela envejeció, simplemente no pudieron conservarla más… Eran muchos gastos para mi madre”, contó.

Ahora, tras años de trabajo y sacrificios, Sydney Sweeney pudo a fin recuperar su casa de infancia. “Llamé a los propietarios y les dije: ‘Quiero volver a comprar la casa de mi bisabuela’. Y pude concretarlo. Mi abuelo todavía vive en la casa de al lado, así que ahora somos vecinos”, contó feliz.

Aunque así lo parezca, no fue sencillo. La actriz mantuvo presente ese objetivo en cada trabajo que aceptaba como actriz en Hollywood. Tuvo que hacer muchos sacrificios como los que hizo su familia para que ella se convirtiera en actriz.

En una entrevista con Women’s Health, Sweeney contó que su familia se mudó a Los Ángeles para que ella pudiera construir su carrera como actriz y que, para hacerlo, se vieron obligados a declararse en bancarrota y vender la casa de su bisabuela.

“Vi a mis padres perder mucho. Nos declaramos en quiebra y perdieron su casa en el lago. No podíamos afrontar la vida en Los Ángeles. No podíamos afrontar la vida en ningún otro lugar. Fue difícil porque apoyaban mi sueño y no podía imaginarme haciendo otra cosa”, dijo Sweeney.

Cuando apenas tenía 13 años de edad, la actriz y su familia se mudaron de su acogedora casa a un hotel. “Vivíamos en una habitación. Mi mamá y yo compartíamos una cama y mi papá y mi hermano pequeño compartían un sofá”, contó.

En ese momento, llegaron los problemas: su familia perdió todos sus ahorros y las peleas entre sus padres se volvieron insoportables para la actriz, que en ese entonces empezó a aceptar todo tipo de papeles, aunque no pagaran mucho. Necesitaba el dinero.

“Pensaba que si ganaba suficiente dinero, podría volver a comprar la casa de mis padres y volver a juntarlos. Pero cuando cumplí 18 años, solo tenía 800 dólares a mi nombre. Mis padres no habían vuelto a estar juntos y no había nada que pudiera hacer”, aseguró.

Aunque actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices jóvenes más convocadas de Hollywood, no da nada por sentado y no se permite el lujo de dejar de trabajar. Todo lo contrario, ahora está más activa que nunca.

A la actriz de 26 años de edad le gustaría convertirse en madre, pero le preocupa no conseguir papeles en películas. “Quiero tener una familia. Siempre quise ser una madre joven y me preocupa cómo esta industria estigmatiza a las mujeres jóvenes que tienen hijos y las mira de otra manera. Me preocupa que, si no trabajo, no haya dinero ni apoyo para los niños que tendría”, dijo.

Sweeney señaló que los actores ya no ganan tanto dinero como antes. Por eso, asegura que no puede tomarse un descanso de trabajar porque no podría pagar sus cuentas. “No tengo a nadie que me apoye; no tengo a nadie a quien pueda recurrir para pagar mis cuentas o pedir ayuda”, dijo.

Sydney detalló que no solo se dedica a la actuación, sino que para conseguir más dinero también es imagen de algunas marcas. “Si solo actuara, no podría pagar mi vida en Los Ángeles. Acepto acuerdos con marcas porque no tengo opción”, explicó.

