Reporte del NYT descarta nexos directos de AMLO con el narco, pero afirma que aliados y sus hijos son indagados por EE.UU.

Un reportaje de The New York Times confirma, con base en información de funcionarios de Estados Unidos, que no hay conexiones directas entre narcotraficantes y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Si bien los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales”, dice el reportaje del Times.

El periódico con sede en Nueva York adelantó su publicación, luego de que López Obrador, también conocido como AMLO, revelara en su conferencia mañanera sería publicada esa información, sobre la cual pidieron su postura.

A pesar de que no se encontraron nexos directos entre el mandatario mexicano y los narcotraficantes, el reporte afirma que el Gobierno de Estados Unidos indaga conexiones de aliados de López Obrador y que, incluso, existen videos de sus hijos recibiendo dinero del crimen organizado.

“Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga estaban en posesión de videos de los hijos del presidente recogiendo dinero de la droga”, dice el reporte del Times que cita registros de la indagatoria.

Los reporteros no citan las fuentes, pero este tipo de investigaciones sobre drogas son realizadas por la DEA, aunque en otros países también pueden ser conducidas por el FBI y agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Destaca que las fuentes que reportan los nexos entre los aliados de AMLO, sus hijos y la campaña del mandatario no son verificables.

“Gran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, en ocasiones, terminan siendo incorrectos”, dice el propio reporte. “Los investigadores obtuvieron la información mientras indagaban las actividades de los cárteles de la droga, y no estaba claro cuánto de lo que les dijeron los informantes fue confirmado de forma independiente”.

Esta investigación es por primera vez reportada y no tiene que ver con la revelada por ProPublica sobre una indagatoria de la DEA en 2006, la cual fue concluida y cerrada, según se confirmó a este diario.