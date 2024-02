Adrián Camacho: las razones que lo llevaron a traicionar su corazón celeste y jugar con el América

En la vida hay decisiones que te marcan por el resto de tus días y precisamente el fino ex delantero de Cruz Azul Adrián Camacho tuvo que tomar una de ellas cuando recibió un “golpe bajo”, como él mismo lo definió por parte de la Máquina Celeste, que lo dejó sin contrato después de diez años de sumar éxitos con el equipo de la Noria y que lo llevaron a “traicionar” a su corazón celeste para transformarse en jugador del América, principal antagonista de los cementeros.

#SabíasQue



Adrián Camacho, es el único jugador que ha sido Bicampeón con Cruz Azul y América. Levantó el título con la máquina en las temps. 78-79 y 79-80, con América en las temps. 87-88 y 88-89.



"Exige más jugar en América, que en Cruz Azul." Adrián Camacho.#ClásicoJoven pic.twitter.com/AM2uWyzFFA — Historia CF_América (@History_America) October 5, 2019

Una historia para ripley’s, sobre todo porque Adrián Camacho, en charla telefónica con La Opinión , expuso que su corazón sigue siendo cruzazulino hasta el final de sus días, no obstante que en la temporada 1986-87, la directiva de la “Máquina Celeste” encabezada por “Billy” Álvarez y el cuerpo técnico por Héctor Pulido, le informaron que no entraba en planes sin importar que su hijo se encontraba enfermo y necesitaba urgentemente los ingresos para su recuperación.

“Había tenido muy buenos torneos, salí bicampeón con Cruz Azul en las temporadas 1978-79 y 1979-80, después tuve grandes temporadas, con excelentes números, pero llegó la campaña 1986-87 y tomó el equipo Héctor Pulido quien me dijo que entraba en planes, pero después me dijo que ‘Billy’ Álvarez quería hablar conmigo y fue cuando me dieron las gracias sin importarles que en ese momento mi familia pasaba problemas con mi hijo en el hospital”, dijo.

¿Qué sentiste en ese momento, no le dijiste a ‘Billy’, el problema que tenías con la saluda de tu hijo?

Si claro, pero ya habían tomado la decisión y no tenía cabida en el equipo. Entonces Tampico Madero me hizo una oferta donde me ofrecieron 80 millones de pesos de esa época, una cantidad mucho menor de lo que me pagaba Cruz Azul, pero le dije a Carlos Reinoso, que era el técnico, que si jugaba con ellos.

¿Entonces por qué terminaste jugando para el América?

Es que de pronto recibí una llamada de Panchito Hernández y de Gonzalo Carvajal que eran los directivos del América y me dijeron que el técnico argentino Miguel Ángel “Zurdo” López estaba interesado en mi forma de juego. Entonces me citaron en las instalaciones de Coapa donde me hicieron un ofrecimiento de 40 millones por firmar. Era una cantidad muy baja, la mitad de lo que me ofreció Tampico Madero y mucho más de lo que percibía en Cruz Azul. Les pedí los 80 millones de pesos que me ofrecía el Tampico, pero me dijeron, mira, ve a dar una vuelta a las canchas y en media hora regresas y nos dices si aceptas. Al final terminé jugando con el América.

¿Cuál fue la razón porque aceptaste jugar con América si la cantidad era más baja?

Analicé bien las cosas, iba a seguir pendiente de la salud de mi hijo que seguía recuperándose, no me iba a mover de la ciudad de México como lo habría hecho yendo a Tampico. Además jugar para el América es otra cosa, otro nivel, ahí me di cuenta de que a este equipo lo amas o lo odias.

Al final le decisión fue la correcta, pues con el América gané los títulos de 1987-88 sobre Pumas y en la 1988-89 contra Cruz Azul. Creo que ahí cobré venganza de lo que me hicieron en la Máquina.

¿Cómo tomaste en ese tiempo la decisión de Cruz Azul de no apoyarte?

Me sentí mal, lo interpreté como un golpe bajo, sobre todo porque siempre he amado esos colores, ahí debuté, gané dos títulos, fui titular, jugué muchos partidos. Creo que cuando no me apoyaron en ese momento que lo necesitaba lo consideré como una traición. Pero al final, uno entiende que son decisiones que pasan y después en América me sentí muy a gusto, ahí respetaron mi trayectoria en el fútbol mexicano.

Al final de cuentas haber ganado un bicampeonato con cada uno de los dos equipos, haber anotado goles en las finales que gané, pues fue algo extraordinario.

Más de diez mil dólares de premio por ganar al América

Adrián Camacho en la charla telefónica también reveló que: “Ha sido todo un orgullo ser el único bicampeón en los dos equipos. En Cruz Azul no existe comparación, en mi tiempo fue un equipo que nunca escatimó nada con los jugadores, al grado de que por ganarle al América la directiva nos ofrecía diez mil dólares de premio (alrededor de 170 mil pesos). También recuerdo que cuando firmé mi primer contrato me dieron 20 millones de pesos que me alcanzó para comprar una casa por el rumbo de Chiluca, Estado de México.

¿América también era de esplendido con los premios?

En el Cruz Azul es otra cosa, recuerdo que cuando jugamos la final contra Tigres en la temporada 19879-80, hubo una comida antes del juego y de pronto un distribuidor de cemento se paró y ofreció un carro por ganar la final. Después dos más se sumaron a la propuesta de esta persona y fueron tres carros Ford Fairmont del año que se rifaron. Incluso creo que se los ganaron el profe Enrique Meza, Rubén Maturano y Horacio López Salgado.

¿Quién es más grande, Cruz Azul o América?

A Cruz Azul lo ama mucha gente, no te imaginas cuanta gente, pero realmente nada parecido al América. Con ellos es otra cosa, no se compara lo que representa jugar en ese equipo.

¿Quién ganará este sábado?

Cruz Azul anda muy bien, pero creo que el América será el ganador, es un equipo que sabe jugar este tipo de partidos y que tiene dominado al Cruz Azul.

La pasión entre aficionados del América y Cruz Azul se vive entre familias y amigos. La misma que aquilató el ex delantero Adrián Camacho en ambas trincheras. Foto: Eloisa Sánchez/Imago7.

Seguir leyendo:

– El Cruz Azul buscará sumar la primera victoria vs América después de que cuatro ex técnicos no lo han logrado

– Adrián Camacho es el único o bicampeón en la historia de Cruz Azul y América

– El Cruz Azul pagaria cláusula de recisión de contrato por el ex americanista Jorge Sánchez