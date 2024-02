AMLO no se arrepiente por exponer el número telefónico de la periodista del NYT que “lo calumnió”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no se arrepiente por haber dado a conocer el número telefónico de la Natalle Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, quien pretendía cuestionarlo acerca de una presunta investigación que ligaría a sus hijos con el narcotráfico