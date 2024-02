Larry Hernandez reacciona a los rumores de separación con Kenia Ontiveros

El nombre del cantante Larry Hernández no ha dejado de ser noticia luego de que se iniciaran los rumores de su supuesta separación con la madre de sus hijos, la influencia Kenia Ontiveros, por presunta infidelidad. Es así como el famoso recurrió a sus redes sociales para mandar a callar a sus detractores con un contundente mensaje.

Desde su cuenta oficial en Instagram, el intérprete de temas como “El baleado” y “Gente VIP” dejó claro que su relación se mantiene viento en popa. “Mientras todos allá afuera traen una ‘película’ nosotros aquí planeando el viaje, sentados al lado del mar”, escribió para acompañar una imagen donde se aprecian unos boletos de avión con destino a Cancún y un dibujo animado de él y su esposa de vacaciones.

Asimismo, Larry Hernández envió un consejo a sus detractores: “Dejen de difamar e inventar solo porque les encanta meterse en la vida ajena”, para luego finalizar con un contundente: “¡Vivan su vida y dejen vivir a los demás”.

Cabe recalcar que Kenia Ontiveros, quien hace unos días encendió las alarmas gracias a unos mensajes en los que dio a entender que había sido víctima de infidelidad, se ha mantenido al margen sobre los comentarios del padre de sus hijos.

Recordemos que la polémica se inició tras unos explosivos comentarios que surgieron desde la cuenta de su marca KeniaOBeauty, en reacción al mensaje de una fanática de Larry en el que opinaba sobre lo amoroso que él es con la mexicana.

“Me adora Larry, es un amor de hombre, tanto que se acuesta con la primera que pasa. Ustedes lo tienen como el hombre más fiel y ese hombre no existe chicas“, comentó con respecto al exponente de regional mexicano.

Por si fuera poco, Kenia Ontiveros dejó un sinfín de reflexiones desde sus redes sociales que habrían abierto la puerta a las especulaciones: “Soy una mujer que tiene muy en claro que es lo que no quiere que se repita de nuevo en su vida, y le costó lágrimas y años aprender que no merece menos de lo que ella brinda. En un mundo de palabras, me quedo con los hechos“.

