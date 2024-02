Cómo el kiwi puede ayudarte a mejorar el estado de ánimo

Un estudio reciente, publicado en el British Journal of Nutrition en diciembre de 2023, ha arrojado luz sobre el potencial del kiwi para mejorar el estado de ánimo y el bienestar general. Este estudio, llevado a cabo en Nueva Zelanda, examinó a 167 participantes con niveles bajos de vitamina C y los dividió en tres grupos: uno que consumió una tableta masticable de placebo de vitamina C, otro que tomó una tableta masticable legítima de vitamina C, y un tercero que incorporó dos kiwis por día en su dieta.

Los resultados revelaron un hallazgo notable: aquellos que consumieron dos kiwis diarios experimentaron aumentos significativos en su bienestar general y estado de ánimo en comparación con los otros dos grupos. Aunque tanto las tabletas de placebo como las de vitamina C no mostraron diferencias significativas entre sí en términos de efectos sobre el estado de ánimo.

La profesora asociada de enseñanza en la Universidad de Syracuse, Jane Burrell, quien no estuvo involucrada en el estudio, destacó que si bien el kiwi ha sido etiquetado como un “superalimento”, es importante mantener una perspectiva equilibrada sobre los alimentos. Burrell enfatizó que los alimentos de temporada y accesibles localmente también pueden proporcionar nutrientes vitales, sin necesidad de recurrir a productos importados.

Uno de los desafíos planteados por el estudio, según el profesor de nutrición deportiva en la Western University, Peter Lemon, es la dificultad para realizar un estudio doble ciego perfecto al usar el kiwi, ya que los participantes pueden esperar sentir efectos positivos para la salud al consumir esta fruta, lo que puede influir en sus percepciones.

Además, Lemon señaló que el kiwi contiene una variedad de nutrientes además de la vitamina C, lo que hace que sea difícil compararlo directamente con los suplementos de vitamina C. La presencia de antioxidantes y fibra en el kiwi podría contribuir a sus efectos beneficiosos para el estado de ánimo y el bienestar.

A pesar de las limitaciones del estudio, tanto Burrell como Lemon coinciden en que obtener nutrientes de alimentos integrales es preferible a través de suplementos siempre que sea posible. Lemon destacó la importancia de incorporar una variedad de frutas y verduras en la dieta diaria, sugiriendo que al menos dos tercios del plato en cada comida deberían consistir en estos alimentos ricos en nutrientes.

Otros estudios anteriores han respaldado los hallazgos sobre el impacto positivo de la vitamina C en el estado de ánimo y el bienestar. Un estudio coreano de 2021 encontró una relación entre niveles bajos de vitamina C y vitalidad mental reducida, mientras que aumentar la ingesta de vitamina C mejoraba la motivación y el rendimiento cognitivo.

En última instancia, este estudio sobre el kiwi resalta la importancia de una dieta equilibrada y variada para promover el bienestar físico y mental. Aunque el kiwi puede ofrecer beneficios únicos, es fundamental recordar que ninguna fruta o vegetal es un “superhéroe” nutricional por sí solo, sino que es la combinación de una variedad de alimentos lo que sustenta una salud óptima.

