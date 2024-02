Decenas de perros abandonados están en riesgo de ser sacrificados en el Condado de Los Ángeles

Decenas de perros abandonados están en peligro de ser sacrificados en el Condado de Los Ángeles.

Un negocio de alojamiento y peluquería para perros en Rowland Heights busca ayuda desesperada después de que una organización de rescate de animales sin fines de lucro abandonó en sus instalaciones a 31 perros.

De acuerdo con representantes de Shanderin Kennels, los animales fueron dejados ahí hace dos años por una organización de rescate llamada Woofy Acres para que recibieran cuidado temporal, pero nunca más regresaron por ellos.

“No entendemos cómo alguien podría pensar que esto está bien. Escuchamos que esa persona le hizo lo mismo a otras dos instalaciones”, comentó a la cadena KTLA la técnica veterinaria de Shanderin Kennels, Samantha Redline.

De acuerdo con la técnica veterinaria, el refugio de Rowland Heights ha intentado comunicarse en varias ocasiones con Woofy Acres en relación con los perros y solicitar un reembolso por los casi $40,000 dólares que se han gastado en el cuidado de los 31 perros, sin que hayan tenido éxito.

La técnica veterinaria dijo que la perrera les da alimento a los 31 cachorros abandonados con aproximadamente unas 40 libras de comida cada día.

El refugio de Rowland Heights espera que miembros de la comunidad adopten a los cachorros abandonados. Crédito: Damian Dovarganes | AP

El refugio de Shanderin Kennels aseguró que no tienen en equipo suficiente para mantener el cuidado de los 31 perros, y en caso de que los canes no sean adoptados, la empresa se vería en la necesidad de entregarlos a un refugio de animales de Baldwin Park, que también no cuenta con la capacidad suficiente para recibirlos.

Redline aseguró que el refugio también ha tenido comunicación con otras instalaciones para perros en la zona, pero mencionó que la mayoría están rebasados a su capacidad máxima.

La técnica veterinaria expresó su temor por la posibilidad de tener la necesidad de transferir a los 31 perros abandonados al refugio de perros del Condado de Los Ángeles.

“Se rompe el corazón, especialmente después de ver cómo eran al principio. Ahora que hemos construido tantas relaciones con todos ellos, es difícil pensar para ellos en el refugio. No podemos hacerlo”, dijo Redline.

Antes de llegar al refugio, varios de los 31 perros ya habían pasado por difíciles condiciones de vida en el pasado, y algunos de ellos fueron rescatados de una casa abandonada del Condado de Riverside en noviembre de 2023.

En caso de que los cachorros tengan que ser transferidos al refugio del Condado de Los Ángeles por no encontrarles un nuevo hogar, algunos de ellos podrían ser sacrificados.

Redline aseguró que los perros están bien entrenados, son amigables y muy cariñosos, y no pierde las esperanzas de que algún miembro de la comunidad tome la decisión para adoptar alguno de los cachorros abandonados.

La técnica veterinaria hizo un llamado para que las personas se animen a adoptar alguno delos 31 perros.

“Por favor, si pueden acoger o adoptar a alguno de estos animales. Salven vidas“, expresó Redline.

Las personas interesadas en acoger y adoptar uno de estos perros, se pueden comunicar a Shanderin Kennels por correo electrónico a kennelevictionpuprescue@gmail.com, o por la vía telefónica al 626-965-2376.

Para comenzar con el trámite de adopción de alguno de los cachorros, puede completar un formulario en este enlace.

