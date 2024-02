Padre de David Benavídez confirma que hubo negociaciones con Canelo Álvarez, pero “se desaparecieron”

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, confirmó que hace un mes sí hubo negociaciones con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero que de un momento a otro “se desaparecieron” y todo se cayó.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. explicó que aceptaron pelear por el mínimo y que la idea era que el Monstruo Mexicano se enfrentara a Jaime Munguía en junio y luego el ganador pelearía con Canelo Álvarez.

“Sí había negociaciones con Canelo. Llegaron ellos a negociaciones con nosotros, dijeron que querían la pelea con David Benavídez, pero que le iban a pagar el mínimo. Nosotros de inmediato dijimos que no era ningún problema que él se llevara todo el dinero, se lo merece, ha trabajado duro y la verdad lo que queremos es hacer historia. Cedimos con todo, con mínimos, con el dinero no es el problema, queremos la oportunidad, dijimos que sí, que no había problema”, dijo.

Canelo Álvarez subirá al ring el 4 de mayo frente a un rival estadounidense que todavía no ha sido revelado. Foto: John Locher/AP.

“Y se desaparecieron, ya no regresaron. Creo yo que estaban tratando de hacer la pelea pensando que iba a decir que no, que queríamos dinero, esto, lo otro, para ellos tener una excusa y decir que se nos dio la oportunidad y no quisimos aceptar lo que quisieron. Aceptamos todo lo que quisieron y se desaparecieron. Tiene como cuatro semanas (que se realizaron las negociaciones). Con su equipo, el equipo de nosotros, promotores, ellos son los que estaban negociando, se hablaba de hacer una pelea con Munguía en junio y luego el ganador pelear con Canelo en septiembre, pero todo se cayó”, agregó.

Cabe destacar que el promotor Sampson Lewkowicz aseguró a través de sus redes sociales que Canelo Álvarez rechazó una oferta de más de $55 millones de dólares para pelear con David Benavídez, aunque Eddy Reynoso lo desmintió. Tras la negativa del tapatío, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció que el mexoamericano subirá a las 175 libras para disputar el título interino contra Oleksandr Gvozdyk, pelea que posiblemente se realice en junio.

Desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el CMB ordena la pelea para obligar al mexicano a pelear con el Bandera Roja.

David Benavídez quiere conseguir la oportunidad de pelear con Canelo Álvarez este año, pero no lo esperará. Foto: John Locher/AP.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

