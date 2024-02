Brote de sarampión va en aumento en Florida: se regitran 8 nuevos contagios

En medio de un brote de sarampión en la escuela primaria Manatee Bay en Weston, Florida, dos niños más han contraído la enfermedad altamente contagiosa, según informes recientes del Departamento de Salud del estado. Esto eleva el total a ocho casos confirmados, aumentando las preocupaciones sobre la propagación del virus en la comunidad.

El brote inicial, que afectó a seis niños de la escuela, desató un debate sobre las medidas de contención, especialmente después de que el Cirujano General de Florida, Joseph Ladapo, desafiara abiertamente las pautas federales y profesionales de salud pública.

Ladapo declaró el martes que los padres tenían la opción de enviar a sus hijos de regreso a la escuela, contradiciendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., que sugieren el aislamiento de los niños no vacunados expuestos al sarampión durante tres semanas.

Esta postura hacia las medidas preventivas ha generado preocupación entre los expertos en salud. El Dr. Paul Offit, del Hospital Infantil de Filadelfia, criticó la actitud de Ladapo, afirmando que poner en riesgo la salud de los niños en nombre de la libertad es irresponsable y peligroso.

El debate sobre la gestión del brote de sarampión ha resaltado aún más las divisiones en torno a las políticas de salud pública en Florida. Ladapo, conocido por su oposición a los mandatos de vacunación y al cierre de escuelas durante la pandemia de COVID-19, ha sido una figura controvertida desde su nombramiento como cirujano general en 2021 por el gobernador Ron DeSantis.

Mientras tanto, las preocupaciones sobre la baja tasa de vacunación contra el sarampión en el condado de Broward han intensificado el debate. Según cifras estatales, menos del 92% de los niños en jardines de infantes estaban vacunados en 2022, por debajo del objetivo nacional del 95%. Esto ha planteado temores sobre la vulnerabilidad de la comunidad a los brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Riesgo ante ausencia de vacunas contra el sarampión

La situación en la escuela primaria Manatee Bay refleja estas preocupaciones, con un número significativo de estudiantes que aún no están completamente vacunados. Aunque las autoridades escolares se han abstenido de revelar si los niños afectados por el brote estaban vacunados previamente, la situación ha llevado a una disminución en la asistencia escolar. El martes, 219 estudiantes no asistieron a clases en persona, y aunque algunos han regresado, 159 permanecen en casa.

La respuesta de las autoridades de salud a este brote ha sido crucial, y los expertos han instado a una acción rápida y decisiva para contener la propagación del virus. La Dra. Thresia Gambon, de la Academia Estadounidense de Pediatría, subrayó la importancia de seguir las directrices de los CDC para aislar a los niños expuestos al sarampión y detener su propagación.

Aunque hasta ahora no ha habido grandes brotes de sarampión en Estados Unidos, los expertos advierten que la situación podría empeorar si no se aborda adecuadamente. La falta de inmunización adecuada y la exposición de un número suficiente de niños no vacunados al virus podrían crear las condiciones para brotes más graves en el futuro.

Este brote de sarampión en la escuela primaria Manatee Bay en Florida ha reavivado el debate sobre las políticas de salud pública y la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades prevenibles. En un momento en que la atención se centra en la pandemia de COVID-19, este brote sirve como un recordatorio de que otras enfermedades infecciosas aún representan una amenaza significativa para la salud pública y requieren una respuesta coordinada y efectiva.

Sigue leyendo: