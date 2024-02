Fernando Alonso confiesa cómo era su mega rivalidad con la leyenda alemana, Michael Schumacher

Fernando Alonso es una de las figuras más reconocidas e importantes en la Fórmula 1, especialmente en los últimos años, y es que el dos veces campeón del mundo, siempre ha sido una personalidad bastante importante y un atleta digno de admirar, especialmente detrás del volante. La plataforma digital de streaming DAZN estrenó recientemente un documental en honor al asturiano bajo el nombre ‘Fernando Alonso. Revelado’, en el que el piloto español comparte detalles bastante íntimos de su vida como piloto profesional.

Por medio de este trabajo audiovisual los fanáticos del automovilismo tendrán la oportunidad de conocer más a fondo la vida dentro y fuera del deporte del piloto español, siendo el propio Alonso la persona que los lleve a conocer los momentos más destacados y únicos de su carrera como piloto profesional, así como también sus comienzos.

Fernando Alonso overtakes Michael Schumacher 👀🤯



Japanese GP – 2005#F1 pic.twitter.com/bePMo1xLeI — F1 History (@TodayF1History) February 18, 2024

Michael Schumacher es protagonista en el documental

La leyenda alemana de los deportes de motor, ‘El Kaiser’, Michael Schumacher es posiblemente visto como el máximo ídolo del automovilismo, especialmente en la Fórmula 1, y es una persona a quien Alonso recuerda con mucho cariño, así como también bastante nostalgia: “Un rival, una rivalidad, una inspiración, también, porque aparte de ser uno de los rivales más duros que he tenido, o el más duro que he tenido, hay que pensar que para cualquier niño necesitas un referente. Cuando yo estaba en el kárting, Michael ya estaba en la F1, había ganado algún campeonato y justo cuando me acerqué a mi debut en F1, Michael empezó a dominar la categoría”.

Para Alonso fue bastante significativo e inspirador el poder ver en las pantallas al piloto alemán, pero mucho más especial e inspirador cuando pudo compartir la pista con él y además poder verlo como un colega y también rival: “En mi paso por la Fórmula Nissan, la Fórmula 3000, compartía pista con la F1 y Michael ganaba casi todas las carreras, entonces, te empiezas a fijar en él, cómo actúa, como responde, cómo se viste, cómo conduce. Es una inspiración de la que vas tomando notas mentales y, de repente, te encuentras rueda con rueda con él, luchando cada domingo. Fue muy especial. También ganar los títulos con él en la pista, es un recuerdo que llevaré para siempre”.

¿Cómo era ‘El Kaiser’ a los ojos de Alonso?

Alonso como se mencionó antes tiene recuerdos muy bonitos sobre Schumacher, pero hablando de manera más específica, el español comentó que el alemán era un “tipo realmente duro en todo, no solo en la pista a nivel deportivo, sino también fuera, era muy frío, siempre mantenía las distancias y siempre intentaba intimidar”. “Era un piloto con el que era muy difícil mantener una conversación. Ibas al ‘breafing’ (reunión) y te miraba un poco raro. Sabías que había rivalidad, pero él se lo tomaba al pie de la letra. Ese espíritu competitivo yo también lo tenía, chocábamos a menudo. Con respeto, pero era una rivalidad dura”, recuerda sobre Michael.

“Cuando llegué a la F1 sí que tenía a Michael como referente e iba aprendiendo cosas, pero paralelamente, iba preparándome para el día de, para cuando tuviese un coche como el de ellos”, confiesa el español. “Schumacher y Hakkinen dominaban con el Ferrari y el McLaren. Yo lo veía y decía: ‘Tengo que mejorar en esto’. Pequeñas cosas que fui haciendo en 2003, en 2004 y que es un trabajo más en la sombra, pero para ese ídolo, para ese 2005 que no es un de repente, es un trabajo de años. En el Motor hay que mirar a seis meses o un año vista”, concluye en sus recuerdos de su etapa junto al piloto alemán.

Fernando Alonso explicándoselo a Michael Schumacher al salir de boxes ✍️🏼 (GP de Baréin 2006) #F1 pic.twitter.com/F0RhIWHhPx — Fran Moreno (@AchoFran14) February 22, 2024

Fisichella, único amigo que le ha dado la Fórmula 1

Pero a pesar de todo ello y que evidentemente se tienen relaciones con muchas personas en la Fórmula 1, inclusive de equipos contrarios, para Fernando Alonso el calificativo de amigo solo lo tiene una persona: Giancarlo Fisichella, con quien compartió equipo en Renault durante los años de sus campeonatos mundiales en las temporadas 2005 y 2006. “Amigos pilotos diría que con Fisichella tengo una amistad, de aquellos años en Renault. Y un poco surgió, gracias a Flavio Briatore también, esas partidas de cartas, esos viajes a Kenya, a casa de Flavio para hacer la pretemporada… necesitas un jefe que tenga ese carisma, que una al equipo. Y con Fisichella sí tengo un poco amistad”, confiesa el piloto. Alonso recuerda con cariño esos años. “Más allá de Fisichella me puede caer bien o genial alguien, pero no me iría a unas vacaciones con él, o a esquiar, no haría planes… así que es difícil”, comentó el actual piloto de Aston Martin.

Sigue Leyendo:

¿Cuál es el salario de los pilotos de la Fórmula 1? La temporada 2024 comienza este sábado

La Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina ¿Cómo llegan los equipos de cara al estreno de la misma?

Carlos Sainz consigue llegar en el tercer lugar de los test en Bahréin en pretemporada de la F1