Se confirma que Ryan Gosling cantará “I’m Just Ken”, tema de “Barbie”, en la entrega de los premios Oscar

Durante mucho tiempo Ryan Gosling comentó que no lo habían invitado a cantar el tema “I’m Just Ken”, de la película “Barbie”, en la próxima entrega de los premios Oscar. Ahora varias fuentes comentaron al sitio Variety que la presencia del actor en el evento ha sido confirmada, por lo que su interpretación de esa exitosa canción podría convertirse en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

Hace algunas semanas Gosling declaró a ese mismo medio que no sabía el efecto que podría tener su actuación en la entrega, que se llevará a cabo el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles: “Podría ser demasiado arriesgado que yo lo haga. No sé cómo funcionaría eso. Pero estoy abierto a ello”.

La canción fue escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt; desde el principio Ryan mostró una gran disposición para interpretarla, sin imaginar que la película tendría tanto éxito. “I’m Just Ken” llegó al número 87 en la lista Hot 100 de Billboard y al 13 en los charts británicos. También hubo un remix navideño que formó parte de un Extended Play en el que el artista de 43 años mostró una vez más su faceta como cantante (anteriormente lo hizo en el programa de televisión “Mickey Mouse Club” y en la cinta “La La Land”).

Ronson dijo que no estaba dispuesto a presentarse con otros músicos en el escenario del Teatro Dolby si Ryan Gosling no era invitado a cantar ese tema. El productor también declaró que ambos podrían trabajar juntos próximamente: “Ryan…tiene un gusto increíble y grandes ideas. Es un músico y cantante extremadamente divertido y talentoso. Así que hicimos esta versión y luego empezamos a llevarnos bien. Y definitivamente, me encantaría hacer más música con él. Hemos hablado un poco acerca de eso”.

“I’m Just Ken” compite por el Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, con los siguientes temas: “The Fire Inside” (de la película “Flamin’ Hot”); “It Never Went Away” (de “American Symphony”); “Whazhazhe (A Song For My People”) (de “Killers Of The Flower Moon”), y “What Was I Made For?” (también de “Barbie”).

Sigue leyendo: